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Александр Лукашенко подписал указ по обращению с отходами товаров и упаковки

18.01.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Александр Лукашенко подписал указ по обращению с отходами товаров и упаковки
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал сегодня Указ № 16 «О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки». Об этом сообщает пресс-служба Главы государства. 

В документе сохранены основополагающие принципы регулирования порядка обращения с отходами, установленные еще Указом от 11 июля 2012 г. № 313 «О некоторых вопросах обращения с отходами потребления». В то же время он содержит ряд новшеств.

В частности, дополнены случаи освобождения от обязанности по организации сбора, обезвреживания или использования отходов. Расширены и актуализированы направления расходования средств, поступающих от производителей и поставщиков. Кроме того, теперь порядок закупок товаров (работ и услуг) за счет средств, поступающих ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов, будет определяться правительством».

Указ отменяет действующее ограничение по применению производителями и поставщиками собственной системы сбора отходов бумажной и картонной упаковки. Снижается административная и финансовая нагрузки на субъекты хозяйствования, связанные с выполнением обязанности по обеспечению сбора отходов, при этом исключается административная процедура по регистрации в реестре производителей и поставщиков.

Чтобы стимулировать предприятия к использованию при производстве товаров экологической упаковки, им смогут компенсировать разницу стоимости по сравнению с полимерной упаковкой. Однако для этого экоупаковка должна быть произведена на территории Беларуси с использованием вторичного сырья — стеклобоя и макулатуры.

 
 
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