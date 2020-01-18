Общий штраф - больше 142 тысячи рублей. Как судили за несанкционированные акции в прошлом году

Источник материала: Tut.by

Этот год начался с массовых судов над участниками акций против интеграции с Россией, которые прошли в Минске и нескольких областных городах в декабре. Суды еще не окончены, но общая сумма штрафа уже превышает 55 тысяч рублей. В прошлом году общий штраф за несанционированные акции и пикеты превысил 142 тысячи рублей. TUT.BY посмотрел, как штрафовали в прошлом году за массовые мероприятия.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Декабрьские акции против интеграции были не согласованы с городскими властями, как того требует закон, поэтому всех участников судят по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», по этой, как называют ее правозащитники «политической» статье в прошлом году осудили 153 человека. В 2018 году их было немного больше — 173 человека, а в 2017-м, когда по всей стране проходили акции протеста против налога на тунеядство, почти в три больше — 438 человек.

В прошлом году по 23.34 большинство — 140 человек — получили штрафы, 13 человек — «сутки». Общая сумма штрафа составила 142 451 рубль, количество «суток» — 233.

На такое количество штрафов повлияло и изменение законодательства . Напомним, в конце 2018 года депутаты внесли изменения и дополнения в Закон «О массовых мероприятиях», которые повлияли на организацию уличных акций. Самое важное, что изменилось — было определено, сколько организаторы массового мероприятия должны платить сотрудникам милиции, скорой и дворникам. Сумму привязали к числу участников: три базовые — для мероприятия на десять человек, 25 базовых — до сотни человек, 150 базовых для мероприятия от сотни до тысячи человек, если еще больше людей — 250 базовых (6375 рублей).

Суммы для организаторов массовых мероприятий оказались неподъемными, более того — заплатить штраф за несанкционированное массовое мероприятие оказалось выгоднее, чем согласовывать его и оплачивать услуги милиции и медиков, которые будут дежурить на акции.

Например, в марте прошлого года организаторам концерта и митинга в честь Дня Воли, которые прошли в Минске 24 марта, Мингорисполком выставил счет за услуги милиции и медиков, дежуривших на мероприятии — 6375 рублей. Оргкомитет отказался оплачивать этот счет и Мингорисполком подал на него в суд. Суд оштрафовал четверых организаторов концерта на 3060 рублей (каждого — на 765 рублей). То есть штраф оказался в два раза меньше, чем оплата санкционированного мероприятия.

Организаторы «Чернобыльского шляха» и шествия на Дзяды тоже решили не оплачивать услуги милиции и медиков (первым выставили счет — 5 тысяч рублей) и получили штрафы от 380 до 765 рублей.

Штрафы за «городового», День Воли и Куропаты

Сумма штрафов по 23.34 зависит от части статьи, которую применяют к нарушителю и от того, кем он является на акции — просто участником или организатором.

У статьи 23.34 есть пять частей, штрафуют за первые три:

ч.1 — «Нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий» (штраф в размере до 30 базовых величин, или административный арест);

ч.2 — «Организатор несанкционированного массового мероприятия» (штраф от 20 до 40 базовых величин или административный арест);

ч.3 — «Организация и проведение несанкционированного массового мероприятия» (штраф от 20 до 50 базовых величин или административный арест).

За участие в акциях по 23.34 в прошлом году было оштрафовано 85 человек, а за организацию несанкционированных массовых мероприятий осудили 55 человек.

Больше всего протоколов по 23.34 по последним данным правозащитников, было составлено за участие в декабрьских акциях — 170. Помимо декабрьских акций штрафовали и арестовывали также за Чернобыльский шлях, День Воли, акции в Куропатах против сноса крестов, за акцию у скульптуры городового, за акцию памяти Михаила Жизневский возле памятника Шевченко, за пикет «свободу политзаключенным», за акции против строительства и запуска аккумуляторного завода в Бресте.

Инициатива BY_Help, которая помогала общественным активистам и журналистам выплачивать штрафы в 2017 и 2018 годах, объявила о начале нового сбора на оплату штрафов участников акций против интеграции. Организаторы сбора средств считают, что итоговая сумма штрафов может достичь 80 тысяч рублей, и призывают «всех, кому небезразлична идея независимости нашей страны, солидарно поддержать людей, которые попали под репрессивный каток».

Деньги можно перечислить на карту или специальный счет. Все реквизиты указаны на странице инициативы.