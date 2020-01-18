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Блогер Дмитрий Козлов получил в сумме 60 суток за участие в акциях протеста. А впереди - новые суды

18.01.2020 16:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Блогер из Барани Дмитрий Козлов, известный как Серый Кот, проведет в изоляторе временного содержания в общей сложности 60 суток. Об этом сообщает «Радыё Рацыя» со ссылкой на витебского правозащитника Павла Левинова.


Фото: Радыё Рацыя

Блогера осудили за участие в акциях протеста против интеграции и за призывы в социальных сетях к участию в протестах. Первый раз Козлова задержали 25 декабря и осудили на 15 суток ареста. Он должен был выйти на свободу 9 января, но выяснилось, что его осудили еще раз, пока он отбывал наказание, и снова на 15 суток за участие в акции 21 декабря. 10 января — новый суд и новые 15 суток за участие в акции протеста, которая прошла в Минске 20 декабря. 13 января Козлов получил четвертые 15 суток за призывы в соцсетях приехать в Минск на акцию 29 декабря.

— В соответствии с Процессуально-исполнительным кодексом об административном правонарушении, человека нельзя держать за решеткой больше 25 суток подряд. Но 15 суток у тебя заканчиваются, ты по документам освобождаешься, тебя даже могут выпустить за ворота. Но через минуту задержать и вновь отправить в ИВС, — объясняет Левинов.

Правозащитник Игорь Казмерчак сообщал, что на Дмитрия Козлова в целом составили 8 протоколов (за участие в акциях и за распространение призывов к участию), известно также, что его еще ждет процесс 27 января в суде Ленинского района Минска. То есть, если за каждый протокол Козлову будут давать 15 суток, то на свободу он выйдет не раньше апреля.

«Сам он сказал: „Ждите на майские“, — рассказывала правозащитница Полина Степаненко „Радыё Свабода“. — Обжаловать, ничего не будет: признает и участие в акциях, и распространение информации в социальных сетях».

Напомним, наиболее массовые несанкционированные уличные акции против интеграции Беларуси и России прошли в Минске 7, 8, 20, 21 и 29 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
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«Сам он сказал: "Ждите на майские", - рассказывала правозащитница Полина Степаненко "Радыё Свабода". - Обжаловать, ничего не будет: признает и участие в акциях, и...
 
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