|
Блогер Дмитрий Козлов получил в сумме 60 суток за участие в акциях протеста. А впереди - новые суды
18.01.2020 16:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Блогер из Барани Дмитрий Козлов, известный как Серый Кот, проведет в изоляторе временного содержания в общей сложности 60 суток. Об этом
Блогера осудили за участие в акциях протеста против интеграции и за призывы в социальных сетях к участию в протестах. Первый раз Козлова задержали 25 декабря и осудили на 15 суток ареста. Он должен был выйти на свободу 9 января, но выяснилось, что его осудили еще раз, пока он отбывал наказание, и снова на 15 суток за участие в акции 21 декабря. 10 января — новый суд и новые 15 суток за участие в акции протеста, которая прошла в Минске 20 декабря. 13 января Козлов получил четвертые 15 суток за призывы в соцсетях приехать в Минск на акцию 29 декабря.
— В соответствии с Процессуально-исполнительным кодексом об административном правонарушении, человека нельзя держать за решеткой больше 25 суток подряд. Но 15 суток у тебя заканчиваются, ты по документам освобождаешься, тебя даже могут выпустить за ворота. Но через минуту задержать и вновь отправить в ИВС, — объясняет Левинов.
Правозащитник Игорь Казмерчак
«Сам он сказал: „Ждите на майские“, — рассказывала правозащитница Полина Степаненко „Радыё Свабода“. — Обжаловать, ничего не будет: признает и участие в акциях, и распространение информации в социальных сетях».
Напомним, наиболее массовые несанкционированные уличные акции против интеграции Беларуси и России прошли в Минске 7, 8, 20, 21 и 29 декабря.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Сам он сказал: "Ждите на майские", - рассказывала правозащитница Полина Степаненко "Радыё Свабода". - Обжаловать, ничего не будет: признает и участие в акциях, и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)