ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сервис для собак и бурный рост рынка франшиз: новости бизнеса за 10-16 марта 2025 года

16.03.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Кибербезопасность, цифровизация экономики, а также советы по инвестированию. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Читайте, как предприниматели и представители государства обсудили проблемы с цифровизацией экономики.

Белорусы стали активно открывать бизнес по франшизам, при этом больше половины — кофейни.

Оказалось, что менее половины белорусских компаний готовы к работе с персональными данными.

Полезное для бизнеса

Для многих компаний работа с крупными клиентами кажется логичным шагом: стабильность, масштабные контракты, новые горизонты. Однако на практике даже самые перспективные сделки могут обернуться перегрузкой команды, срывами сроков и финансовыми потерями, если компания не готова к требованиям крупных корпоративных клиентов.

Составили чек-лист, чтобы правильно закрыть ИП в Беларуси.

Узнали все, что важно бизнесу, о коммерческих авто из Европы под заказ.

Эксперты объяснили, что происходит на рынке ценных бумаг и какую стратегию лучше выбрать инвестору.

Истории бизнеса

Оставить собаку на передержку у профессионально ситтера — нормальная практика во многих странах. В Европе работает Rover, в США — DogVacay. Но в Беларуси до недавнего времени выбор был крайне ограничен: либо просить родственников, либо платить за место в дорогой зоогостинице. Мария Бойко это поняла на собственном опыте, а потом решила создать свой сервис Petsfriend, который работает по понятной модели: найти ситтера для своего питомца можно за пару кликов в интернете. Однако запуск проекта оказался непростым: люди не доверяли частным передержкам, считая, что питомцу безопаснее у знакомых. Девушке пришлось не только выстраивать бизнес, но и формировать культуру зооняни, преодолевая страх к новым подходам заботы о питомцах. Сейчас Petsfriend работает во многих городах Беларуси, но масштабирование идет постепенно и не без вызовов. Мы поговорили с Марией о сложностях развития бизнеса, который формирует новые рынки.

«Если боишься потерять деньги инвестора — не бери их», — считает российский предприниматель и инвестор Артур Шамалов. За свою карьеру он привлек более 60 миллионов долларов венчурных инвестиций, сотрудничал с крупнейшими фондами и запускал международные проекты. В его портфеле — Mixcart, сервис автоматизации закупок для ресторанов, сеть автоматов с едой DC Daily и Jiffy — платформа экспресс-доставки в Лондоне, которая подняла раунды на 35 миллионов долларов и готовилась к продаже. Однако в феврале 2022 года политическая нестабильность изменила все планы. Jiffy пришлось частично закрыть, а бизнес-модель — полностью пересмотреть. Выяснили, как предприниматель справляется с кризисами, почему инвесторы продолжают доверять ему даже после неудач и как в сложные времена находить новые возможности.

Смотрите также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кибербезопасность, цифровизация экономики, а также советы по инвестированию. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как работает сервис по поиску ситтера для питомца в Беларуси
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика