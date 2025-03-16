Сервис для собак и бурный рост рынка франшиз: новости бизнеса за 10-16 марта 2025 года

Источник материала: ProBusiness





Кибербезопасность, цифровизация экономики, а также советы по инвестированию. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Читайте , как предприниматели и представители государства обсудили проблемы с цифровизацией экономики.

Белорусы стали активно открывать бизнес по франшизам , при этом больше половины — кофейни.

Оказалось, что менее половины белорусских компаний готовы к работе с персональными данными .

Полезное для бизнеса

Для многих компаний работа с крупными клиентами кажется логичным шагом: стабильность, масштабные контракты, новые горизонты. Однако на практике даже самые перспективные сделки могут обернуться перегрузкой команды, срывами сроков и финансовыми потерями, если компания не готова к требованиям крупных корпоративных клиентов .

Составили чек-лист , чтобы правильно закрыть ИП в Беларуси.

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Истории бизнеса

Оставить собаку на передержку у профессионально ситтера — нормальная практика во многих странах. В Европе работает Rover, в США — DogVacay. Но в Беларуси до недавнего времени выбор был крайне ограничен: либо просить родственников, либо платить за место в дорогой зоогостинице. Мария Бойко это поняла на собственном опыте, а потом решила создать свой сервис Petsfriend, который работает по понятной модели: найти ситтера для своего питомца можно за пару кликов в интернете. Однако запуск проекта оказался непростым: люди не доверяли частным передержкам, считая, что питомцу безопаснее у знакомых. Девушке пришлось не только выстраивать бизнес, но и формировать культуру зооняни, преодолевая страх к новым подходам заботы о питомцах. Сейчас Petsfriend работает во многих городах Беларуси, но масштабирование идет постепенно и не без вызовов. Мы поговорили с Марией о сложностях развития бизнеса , который формирует новые рынки.