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Сервис для собак и бурный рост рынка франшиз: новости бизнеса за 10-16 марта 2025 года
16.03.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Кибербезопасность, цифровизация экономики, а также советы по инвестированию. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Белорусы
Оказалось, что менее половины белорусских компаний
Полезное для бизнеса
Для многих компаний работа с крупными клиентами кажется логичным шагом: стабильность, масштабные контракты, новые горизонты. Однако на практике даже самые перспективные сделки могут обернуться перегрузкой команды, срывами сроков и финансовыми потерями,
Эксперты
Истории бизнеса
Оставить собаку на передержку у профессионально ситтера — нормальная практика во многих странах. В Европе работает Rover, в США — DogVacay. Но в Беларуси до недавнего времени выбор был крайне ограничен: либо просить родственников, либо платить за место в дорогой зоогостинице. Мария Бойко это поняла на собственном опыте, а потом решила создать свой сервис Petsfriend, который работает по понятной модели: найти ситтера для своего питомца можно за пару кликов в интернете. Однако запуск проекта оказался непростым: люди не доверяли частным передержкам, считая, что питомцу безопаснее у знакомых. Девушке пришлось не только выстраивать бизнес, но и формировать культуру зооняни, преодолевая страх к новым подходам заботы о питомцах. Сейчас Petsfriend работает во многих городах Беларуси, но масштабирование идет постепенно и не без вызовов. Мы
«Если боишься потерять деньги инвестора — не бери их», — считает российский предприниматель и инвестор Артур Шамалов. За свою карьеру он привлек более 60 миллионов долларов венчурных инвестиций, сотрудничал с крупнейшими фондами и запускал международные проекты. В его портфеле — Mixcart, сервис автоматизации закупок для ресторанов, сеть автоматов с едой DC Daily и Jiffy — платформа экспресс-доставки в Лондоне, которая подняла раунды на 35 миллионов долларов и готовилась к продаже. Однако в феврале 2022 года политическая нестабильность изменила все планы. Jiffy пришлось частично закрыть, а бизнес-модель — полностью пересмотреть.
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Кибербезопасность, цифровизация экономики, а также советы по инвестированию. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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