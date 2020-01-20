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Госконтроль выявил нарушения лесохозяйственной деятельности при проверке Кобринского лесхоза

20.01.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Госконтроль выявил нарушения лесохозяйственной деятельности при проверке Кобринского лесхоза
О результатах проверки ГОЛХУ «Кобринский опытный лесхоз» корреспонденту pinsknews.by сообщил заместитель начальника управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета Дмитрий Бархатов:

– Комитетом государственного контроля Брестской области на постоянной основе осуществляется контроль за ведением лесохозяйственной деятельности лесхозами области, включая выполнение Государственной программы «Белорусский лес» на 2016-2020 годы. Лесохозяйственная деятельность включает ведение лесного хозяйства, направленное на эффективное использование лесных ресурсов, защиту, охрану и воспроизводство лесов, сохранение и создание высокопродуктивных биологически устойчивых лесов и лесной фауны.

В ходе проведенной Комитетом проверки ГОЛХУ «Кобринский опытный лесхоз» установлено нарушение действующего бюджетного законодательства Республики Беларусь, в части выплаты заработной платы работникам за счет средств республиканского бюджета, оплата труда которых должна осуществляться за счет поступлений средств от лесохозяйственной деятельности.

ГОЛХУ «Кобринский опытный лесхоз» нарушен порядок отпуска древесины на корню, а именно оформлялись и выдавались лесорубочные билеты без осуществления лесопользователем платежа за древесину, отпускаемую на корню. В нарушение требований лесного законодательства лесхозом не уплачена в установленный срок плата за побочное лесопользование (за заготовку березового сока) в заготовительный период 2019 года.

Установлено нарушение Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты в части заполнения охотничьих путевок, закрытия разрешений на добычу и сверхплановой добычи охотничьих животных нормируемых видов в осенне-зимних сезонах 2017 – 2019 годов (трех особей лося, одной особи косули и двух особей бобра).

Также проверкой установлены нарушения требований лесного законодательства, законодательства о государственных закупках, отходах, порядка проведения внешнеторговых операций, выявлены факты незаконной рубки, допущена реализация продукции, не соответствующей обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации (пиломатериалы хвойных пород) и др.

В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении ГОЛХУ «Кобринский опытный лесхоз» и должностных лиц лесхоза за нарушения действующего законодательства к административной ответственности.

 
 
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> О результатах проверки ГОЛХУ «Кобринский опытный лесхоз» корреспонденту pinsknews.by сообщил заместитель начальника управления координации контрольной...
 
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