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Для внедрения депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой необходимо около 2 лет — Виталий Смирнов
20.01.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Для внедрения депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой необходимо около 2 лет. Об этом заявил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов сегодня в программе «Неделя» на телеканале
«Депозитно-залоговая система не подразумевает цели и задачи извлечения прибыли. То есть уровень доходов равен уровню расходов. Другим словами, это социальная ответственность. Для внедрения и полноценной работы системы необходимо около двух лет», — сказал Виталий Смирнов.
Суть этой системы в том, что потребитель, покупая тот или иной товар (например, напиток), оставляет залог. После того, как он потребил продукт из этой емкости, он сдает пустую тару и получает назад ее
Первоначальные вложения и инвестиции бизнеса в создание системы просчитаны. Все затраты, в том числе и торговых объектов, бизнеса, производителей, должны покрываться за счет деятельности
Также замминистра высказался на тему порядка расчета стоимости вывоза твердых коммунальных отходов. По его мнению, нынешний расчет по объему не оптимален и не справедлив, поэтому планируется обеспечить плавный переход на учет или расчет по массе образования. «В настоящее время разрабатывается технический кодекс о методике массы образования отходов у потребителей, у населения. Я думаю, что мы, разработав и утвердив в установленном порядке технический кодекс, определим методику, и таким образом будет производиться расчет. Наверное, после этого обеспечим плавный переход на массовые расчеты. Я думаю, что все-таки в этом году это, наверное, неправильно. Наверное, с 2021 года у нас в планах заложен такой порядок определения», — заключил он.
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Для внедрения депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой необходимо около 2 лет — Виталий Смирнов
Для внедрения депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой необходимо около 2 лет. Об этом заявил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства...
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