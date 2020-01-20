Производство сельхозпродукции выросло на 2,9%

Источник материала: Ивьевский край

Производство продукции в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) в 2019 году составило Br20,9 млрд. и увеличилось по сравнению с 2018-м в сопоставимых ценах на 2,9%. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.

В сельскохозяйственных организациях за год произведено продукции на Br17,3 млрд., или в сопоставимых ценах на 4,2% больше, чем в 2018 году.

Наибольший удельный вес в общем объеме производства продукции сельского хозяйства, по данным Нацстата, занимает Минская область (24,8%). Далее следуют Брестская (19,8%), Гродненская (16,6%), Гомельская (14,7%), Витебская (12,2%) и Могилевская (11,8%) области.

В хозяйствах всех категорий производство скота и птицы (в живом весе) составило 1808,2 тыс. тонн, молока - 7392,6 тыс. тонн, яиц - 3514,5 млн. штук. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 7330,9 тыс. т, картофеля - 6105,3 тыс. тонн, овощей - 1854,5 тыс. тонн, сахарной свеклы - 4927,3 тыс. тонн.

В общем объеме производства продукции сельского хозяйства сельхозорганизации составляют 82,7%, при этом на их долю приходится 95,4% республиканского объема производства скота и птицы (в живом весе), молока - 96,2%, яиц - 82,8%, зерна - 94,6%, картофеля - 10,7% и овощей - 12,8%.

По материалам БЕЛТА.