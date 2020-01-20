ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Производство сельхозпродукции выросло на 2,9%

20.01.2020 — Новости Экономики | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Производство продукции в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) в 2019 году составило Br20,9 млрд. и увеличилось по сравнению с 2018-м в сопоставимых ценах на 2,9%. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.

В сельскохозяйственных организациях за год произведено продукции на Br17,3 млрд., или в сопоставимых ценах на 4,2% больше, чем в 2018 году.
Наибольший удельный вес в общем объеме производства продукции сельского хозяйства, по данным Нацстата, занимает Минская область (24,8%). Далее следуют Брестская (19,8%), Гродненская (16,6%), Гомельская (14,7%), Витебская (12,2%) и Могилевская (11,8%) области.
В хозяйствах всех категорий производство скота и птицы (в живом весе) составило 1808,2 тыс. тонн, молока - 7392,6 тыс. тонн, яиц - 3514,5 млн. штук. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 7330,9 тыс. т, картофеля - 6105,3 тыс. тонн, овощей - 1854,5 тыс. тонн, сахарной свеклы - 4927,3 тыс. тонн.
В общем объеме производства продукции сельского хозяйства сельхозорганизации составляют 82,7%, при этом на их долю приходится 95,4% республиканского объема производства скота и птицы (в живом весе), молока - 96,2%, яиц - 82,8%, зерна - 94,6%, картофеля - 10,7% и овощей - 12,8%.

По материалам БЕЛТА.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Производство продукции в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) в 2019 году составило Br20,9...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Минске за «кровавые» руки Пушкина задержали активиста «Молодого фронта»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика