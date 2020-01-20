В Минске за «кровавые» руки Пушкина задержали активиста «Молодого фронта»

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали активиста «Молодого фронта» Филиппа Шаврова. Его подозревают в осквернении памятника Пушкину. Об этом TUT.BY рассказал Павел Северинец.



Фото: агентство «Минск-Новости»

Задержали активиста в воскресенье, 19 января. Он успел позвонить друзьям и сообщить об этом. Сейчас он находится на Окрестина. Помимо подозрения в осквернении памятника Пушкину активиста, как он сообщил друзьям, подозревают в нанесении граффити «Свабоду палітвязьням!». Где именно нарисовано граффити, Северинец не знает.

— Пра месца графіці дакладна не вядома, вядома толькі пра факт. Ён пасьпеў пазваніць сябрам, больш сувязі не было, зараз хлопец на ІЧУ на Акрэсьціна, — рассказал Северинец.

У себя в Facebook политик также вспомнил историю про Шаврова, когда тот топором «изрубил» памятник Ленину на улице Короткевича.

— Калісьці, на першым курсе юрыдычнага факультэта, Піліп уначы ўзяў сякеру і з апоўначы да чатырох ранку сёк бетоннага ідала Леніна на менскай вуліцы Караткевіча. Дарубіўся да арматуры, сагнуў за галаву — і ў гэты момант прыбыў міліцэйскі нарад, выкліканы разявакамі. Атрымаў за гэта год умоўна. Леніна дэмантавалі, — рассказал Северинец.

Глава «Молодого фронта» Денис Урбанович также подтвердил задержание Шаврова. Правда, он говорит, что граффити содержало иную надпись: «Свабоду Севярынцу».

Напомним, 17 января в сквере возле гостиницы «Беларусь» неизвестный раскрасил красной краской памятник Александру Пушкину. В милицию о произошедшем сообщили неравнодушные минчане. За ночь городские службы «вернули к жизни» разрисованный вандалами памятник.