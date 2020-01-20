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В Минске за «кровавые» руки Пушкина задержали активиста «Молодого фронта»
20.01.2020 11:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске задержали активиста «Молодого фронта» Филиппа Шаврова. Его подозревают в осквернении памятника Пушкину. Об этом TUT.BY рассказал Павел Северинец.
Задержали активиста в воскресенье, 19 января. Он успел позвонить друзьям и сообщить об этом. Сейчас он находится на Окрестина. Помимо подозрения в осквернении памятника Пушкину активиста, как он сообщил друзьям, подозревают в нанесении граффити «Свабоду палітвязьням!». Где именно нарисовано граффити, Северинец не знает.
— Пра месца графіці дакладна не вядома, вядома толькі пра факт. Ён пасьпеў пазваніць сябрам, больш сувязі не было, зараз хлопец на ІЧУ на Акрэсьціна, — рассказал Северинец.
У себя в Facebook политик также вспомнил историю про Шаврова, когда тот топором
— Калісьці, на першым курсе юрыдычнага факультэта, Піліп уначы ўзяў сякеру і з апоўначы да чатырох ранку сёк бетоннага ідала Леніна на менскай вуліцы Караткевіча. Дарубіўся да арматуры, сагнуў за галаву — і ў гэты момант прыбыў міліцэйскі нарад, выкліканы разявакамі. Атрымаў за гэта год умоўна. Леніна дэмантавалі, — рассказал Северинец.
Глава «Молодого фронта» Денис Урбанович также подтвердил задержание Шаврова. Правда, он говорит, что граффити содержало иную надпись: «Свабоду Севярынцу».
Напомним, 17 января в сквере возле гостиницы «Беларусь» неизвестный раскрасил красной краской памятник Александру Пушкину. В милицию о произошедшем сообщили неравнодушные минчане. За ночь городские службы
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На прошлой неделе в сквере возле гостиницы «Беларусь» неизвестный раскрасил красной краской памятник Александру Пушкину. В милицию о произошедшем сообщили...
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