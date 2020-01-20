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В Беларуси разработают 362 стандарта для реализации Целей устойчивого развития

20.01.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси разработают 362 стандарта для реализации Целей устойчивого развития

В Беларуси утвержден перспективный план на 2020-2030 годы по разработке государственных и межгосударственных стандартов для реализации Целей устойчивого развития (ЦУР), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Всего в него включено 362 стандарта (285 СТБ и 77 ГОСТ). Они будут разрабатываться для реализации таких целей, как «Ликвидация голода» (47 стандартов), «Чистая вода и санитария» (68), «Недорогостоящая и чистая энергия» (66), «Достойная работа и экономический рост» (17), «Индустриализация, инновации и инфраструктура» (44), «Устойчивые города и населенные пункты» (61), «Ответственное потребление и производство» (31), «Борьба с изменением климата» (28).

Государственные и межгосударственные стандарты будут разрабатываться на основе стандартов Международной организации по стандартизации (ISO), Международной электротехнической комиссии (IEC), Европейского комитета по стандартизации (CEN) и Европейского комитета по стандартизации в электротехнике (CENELEC).

«Разработка запланированных стандартов будет способствовать созданию условий для реализации Целей устойчивого развития в Беларуси. При этом план рассматривается как примерный ориентир, который будут актуализировать по мере появления новых международных и региональных стандартов, а также национальных стандартов развитых стран мира»,- добавили в пресс-службе.

План составлен на основе предложений республиканских госорганов и других заинтересованных субъектов технического нормирования и стандартизации. Ознакомиться с ним можно на сайте Госстандарта.

https://www.belta.by

 
 
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В Беларуси утвержден перспективный план на 2020-2030 годы по разработке государственных и межгосударственных стандартов для реализации Целей устойчивого развития...
 
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