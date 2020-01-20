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«Коммерсант»: Минск и Москва поставят на паузу переговоры по ставкам на транзит нефти
20.01.2020 11:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россия и Беларусь, вероятно, не будут форсировать переговоры об условиях транзита российской нефти,
Минск требовал повышения тарифа на прокачку на 2020 год на 16,6%. Последний раунд переговоров с вице-премьером Беларуси Игорем Ляшенко провел 16 января исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак.
Основная причина затягивания переговоров в том, что «бессмысленно обсуждать стоимость транзита до тех пор, пока неизвестны точные объемы, который пойдут через республику», говорит один из источников «Коммерсанта».
А объемы во многом зависят от итогов переговоров между «Белнефтехимом» и российскими нефтекомпаниями об условиях поставки нефти в Беларусь. Компании настаивают на премии в 6 долларов на тонну к экспортному паритету, в то время как Минск требует ее отмены. Издание отмечает, что для компаний белорусское направление останется премиальным и с меньшей надбавкой с учетом нулевого НДС. Сами поставщики отмечают, что сейчас «Белнефтехим» платит 83% от рыночной цены нефти.
Белорусская сторона считает, что тариф в 16,6% включает и потери от форс-мажора с загрязнением российской нефти хлоридами на «Дружбе» весной 2019 года, когда поставки были остановлены на несколько недель.
Конфликт вокруг нефти
Беларусь и Россия пока
С 4 января поставки нефти в Беларусь
Беларусь временно приостановила экспорт собственной нефти и нефтепродуктов, дабы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.
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Россия и Беларусь, вероятно, не будут форсировать переговоры об условиях транзита российской нефти, пишет «Коммерсант». Позиции сторон существенно не сблизились,...
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