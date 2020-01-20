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«Коммерсант»: Минск и Москва поставят на паузу переговоры по ставкам на транзит нефти

20.01.2020 11:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россия и Беларусь, вероятно, не будут форсировать переговоры об условиях транзита российской нефти, пишет «Коммерсант». Позиции сторон существенно не сблизились, а с 1 февраля ставка транзита автоматически индексируется на 6,8%. По данным источника российского издания, Минск готов временно принять такой уровень, чтобы к лету начать новые переговоры по цене уже с учетом утвержденного экологического налога и готовых расчетов по компенсациям за поставки загрязненной хлоридами нефти.

Минск требовал повышения тарифа на прокачку на 2020 год на 16,6%. Последний раунд переговоров с вице-премьером Беларуси Игорем Ляшенко провел 16 января исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак.

Основная причина затягивания переговоров в том, что «бессмысленно обсуждать стоимость транзита до тех пор, пока неизвестны точные объемы, который пойдут через республику», говорит один из источников «Коммерсанта».

А объемы во многом зависят от итогов переговоров между «Белнефтехимом» и российскими нефтекомпаниями об условиях поставки нефти в Беларусь. Компании настаивают на премии в 6 долларов на тонну к экспортному паритету, в то время как Минск требует ее отмены. Издание отмечает, что для компаний белорусское направление останется премиальным и с меньшей надбавкой с учетом нулевого НДС. Сами поставщики отмечают, что сейчас «Белнефтехим» платит 83% от рыночной цены нефти.

Белорусская сторона считает, что тариф в 16,6% включает и потери от форс-мажора с загрязнением российской нефти хлоридами на «Дружбе» весной 2019 года, когда поставки были остановлены на несколько недель.

Конфликт вокруг нефти

Беларусь и Россия пока не договорились по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси. Кроме того, с 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Минск настаивает на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

С 4 января поставки нефти в Беларусь возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании «Русснефть» и «Нефтиса». Они готовы поставить в январе 750 тысяч тонн. Изначально этот объем был согласован в Минэнерго России на весь первый квартал 2020 года. Вместе с тем этот объем обеспечит лишь половину загрузки Новополоцкого и Мозырского НПЗ, в 2019 году ежемесячно потреблявших 1,5 млн тонн российской нефти. По состоянию на 13 января 2020 года поставки шли только на новополоцкий «Нафтан». В Мозыре были созданы резервы нефти.

Беларусь временно приостановила экспорт собственной нефти и нефтепродуктов, дабы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.

 
Теги: Минск
 
 
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Россия и Беларусь, вероятно, не будут форсировать переговоры об условиях транзита российской нефти, пишет «Коммерсант». Позиции сторон существенно не сблизились,...
 
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