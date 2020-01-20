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На нефтепроводе «Дружба» выявили два опасных дефекта
20.01.2020 13:34 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Ремонт на участке «Мозырь-Брест-3» нефтепровода, начатый 14 января, завершен. Работы шли в круглосуточном режиме, проведен контроль, при котором выявили опасные дефекты трубы.
Об этом
Отмечается, что прокачка нефти в направлении Польши восстановлена полностью. Во время ремонтных работ на 17-м и 30-м километрах МН «Мозырь – Брест-3» специалисты ОАО «Гомельтранснефть Дружба» заменили две секции трубопровода.
Проведен дополнительный диагностический контроль, при котором выявлены еще два опасных дефекта на 7-м и 13-м км магистрального нефтепровода. Это производственный брак (трещина в поперечном шве и внешняя потеря металла), его устранили при помощи установки муфт.
Ранее сообщалось, что ремонтные работы на участке «Мозырь - Брест-3»
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Ремонт на участке «Мозырь-Брест-3» нефтепровода, начатый 14 января, завершен. Работы шли в круглосуточном режиме, проведен контроль, при котором выявили опасные...
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