На нефтепроводе «Дружба» выявили два опасных дефекта

Ремонт на участке «Мозырь-Брест-3» нефтепровода, начатый 14 января, завершен. Работы шли в круглосуточном режиме, проведен контроль, при котором выявили опасные дефекты трубы.

Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что прокачка нефти в направлении Польши восстановлена полностью. Во время ремонтных работ на 17-м и 30-м километрах МН «Мозырь – Брест-3» специалисты ОАО «Гомельтранснефть Дружба» заменили две секции трубопровода.

Проведен дополнительный диагностический контроль, при котором выявлены еще два опасных дефекта на 7-м и 13-м км магистрального нефтепровода. Это производственный брак (трещина в поперечном шве и внешняя потеря металла), его устранили при помощи установки муфт.