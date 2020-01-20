В прогосударственной Республиканской партии не могут поделить власть

Источник материала: Tut.by

Руководство прогосударственной Республиканской партии (РП) считает неправомочными действия активистов, объявивших о роспуске Центрального правления партии.



Андрей Божко (слева) во время сбора подписей в октябре 2019 года. Фото: Facebook Андрея Божко

18 января в социальных сетях группа экс-кандидатов в депутаты и активистов Республиканской партии под руководством члена Центрального правления РП Андрея Божко распространила заявление, в котором руководство партии объявлялось нелегитимным.

Члены партии сослались на критическое состояние организации, отсутствие партийной деятельности, препятствование принятию новых членов и объявили вотум недоверия председателю партии Владимиру Белозору и о роспуске действующего состава Центрального правления Республиканской партии.

Также активисты заявили о создании оргкомитета по проведению внеочередного съезда, на котором будет выбран новый состав Центрального правления и ревизионной комиссии партии.

Действующий председатель партии Владимир Белозор заявил БелаПАН, что считает действия активистов неправомочными и обвинил их во лжи.

Кроме того, он сообщил что Андрей Божко и Евгений Козловский были исключены из партии на заседании исполкома минского городского правления РП 19 декабря 2019 года.

— Если они не члены партии, какой оргкомитет они могут провести? Они же не апеллируют о восстановлении в членстве партии. Ну пойдут они в Минюст, у них спросят — кто вы такие, как вы совет набрали, от имени какого органа партии действуете? — сказал он.

Также Белозор заявил, что Божко не являлся членом Центрального правления партии. Согласно его пояснениям, удостоверение с указанием данной должности могло быть выдано Божко для содействия в период избирательной кампании.

В подтверждение этого он продемонстрировал протокол съезда, состоявшегося 28 сентября, в котором не сообщается об избрании Божко в члены Центрального правления партии.

Также он акцентировал внимание, что активист был принят в состав партии только 30 августа, и не мог так быстро войти в состав Центрального правления.

Как сообщил в комментарии БелаПАН Андрей Божко, в связи со сложившейся ситуацией активисты планируют обратиться в Министерство юстиции. При этом он не исключает, что в ходе разбирательств деятельность партии может быть приостановлена.

Божко отмечает, что руководство партии перестало выходить с ним на связь после его попыток «реанимировать партию».

— Когда мы выдвигались кандидатами, мы обещали работать и активно развивать партию. Мы привлекли внимание, нам начали поступать отзывы, а мы не можем даже запрос написать. Не можем поставить печать, корректировать устав, открыть расчетный счет и арендовать офис. Приходили студенты, которые хотели пройти практику, но физически такой возможности не было. Все тормозится, — сказал он.

Также Божко заявил, что решение об исключении его и Козловского, распространенное Белозором, является «фальшивкой, сделанной задним числом».



Фото: Facebook Андрея Божко

Согласно предоставленным Белозором документам, в решении исполкома минского городского правления РП за 19 декабря об исключении Божко указано, в частности, что в ноябре 2019 Божко опубликовал от имени партии заявление об итогах парламентской кампании, противоречащее «линии партии». И этот вопрос был обсужден на заседании исполкома Центрального правления РП только 13 декабря (протокол заседания исполкома ЦП РП датирован 14 декабря. — БелаПАН).

Республиканская партия была зарегистрирована в 1994 году. До парламентских выборов 2019 года в течение 10 лет не принимала активного участия в избирательных кампаниях.