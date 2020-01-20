Bosch предлагает средство спасения на базе искусственного интеллекта

Засыпание, снижение концентрации, не пристегнутый ремень безопасности - многие события, происходящие внутри автомобиля, могут иметь далеко идущие последствия. Для предотвращения критических ситуаций при вождении и возможных несчастных случаев планируется интегрировать в автомобили датчики, которые будут наблюдать за салоном и контролировать состояние водителя и других пассажиров. Компания Bosch разработала новую систему контроля состояния водителя на основе камер и средств искусственного интеллекта (ИИ).

«Когда автомобиль будет «знать», что происходит с водителем и пассажирами, вождение станет более безопасным и комфортным», - комментирует Харальд Крёгер, член правления Robert Bosch GmbH. Разработанная Bosch система может быть запущена в производство в 2022 году. К этому времени в планах Евросоюза внести такие технологи безопасности, как система предупреждения о снижении концентрации и засыпании, в перечень стандартного оснащения для всех новых автомобилей.

По прогнозам Комиссии ЕС, за период до 2038 года благодаря новым требованиям к оснащению автомобилей средствами активной безопасности, около 25 000 жизней могут быть спасены, и не менее 140 000 тяжелых травм предотвращены. Средства слежения за состоянием водителя и пассажиров также станут шагом к решению глобальной задачи создания системы автоматизированного вождения. Если в процессе движения происходит передача управления и ответственности за вождение от автопилота водителю, система автоматического вождения должна удостовериться, что водитель в момент передачи не спит, не читает газету или не отправляет электронную почту.

Умная камера, постоянно следящая за состоянием водителя

На скорости 50 км/ч автомобиль бесконтрольно преодолеет 42 метра за три секунды, если водитель заснул или смотрит на экран смартфона. Многие люди недооценивают риск, связанный с этими событиями. Международные исследования утверждают, что почти каждый десятый несчастный случай вызван снижением концентрации или состоянием сонливости. Эти факты побудили Bosch взяться за разработку системы контроля, которая распознает признаки усталости водителя, предупреждает об опасности и оказывает помощь в управлении. Встроенная в руль камера направлена на лицо водителя, а программное обеспечение распознает положение век, и реагирует, если человек закрывает глаза. Реакция предусмотрена и на тот случай, когда водитель отвлекся от дороги и повернул голову к пассажирам на переднем или заднем сиденье. Благодаря ИИ система делает выводы из полученной информации: она может предупредить об опасности невнимательного водителя, порекомендовать сделать остановку для отдыха, а, в некоторых случаях, может даже снизить скорость движения: точная реакция может зависеть от настроек, выбранных автопроизводителем, и законодательных требований в части правил дорожного движения в регионе.

«Камеры и искусственный интеллект позволяют превратить автомобиль в спасателя», - отмечает Харальд Крёгер. Создавая свою систему, инженеры Bosch задействовали интеллектуальные алгоритмы обработки изображений и средства машинного обучения, позволяющие следить за поведением водителя. Чтобы распознавать состояние усталости и сонливости, систему обучают на примере реальных ситуаций и видео с различным положением век и частотой мигания. На основе этих данных искусственный интеллект делает выводы о степени усталости водителя и выдает предупреждение, соответствующее ситуации, а также подключает другие системы активной безопасности. Системы предупреждения, если водитель отвлекся или выглядит усталым, будут играть важную роль в оснащении автомобиля в будущем. Планируется, что Европейская программа тестирования новых автомобилей (NCAP) будет учитывать их в рейтинге безопасности транспортных средств с 2025 года. Полученная при мониторинге информация обрабатывается только программным обеспечением, установленным в самом автомобиле, не хранится и не передается третьим лицам.

Подобно эстафете: переход управления от системы автоматизированного вождения к водителю и обратно

По мере развития систем автоматизированного вождения становится очевидно, насколько важно взаимодействие между автомобилем и водителем. Как только будет задействоваться режим автопилота, автомобили будут двигаться по дороге без вмешательства водителя. Тем не менее, они также должны уметь распознавать сложные ситуации, такие как дорожные работы на маршруте или приближающийся съезд с магистрали, чтобы оперативно передавать управление человеку. Камера должна следить за тем, чтобы водитель в этот момент осознавал ситуацию и был готовым к этому. Если глаза водителя остаются закрытыми в течение длительного времени, система поднимает тревогу и не передает управление до тех пор, пока не убедится, что водитель не спит. «Наблюдение Bosch за водителем будет иметь важное значение для безопасности автоматического вождения», - считает Харальд Крёгер.

Камера, следящая за пассажирами

Разработанная Bosch система следит не только за водителем, но и за пассажирами. Для этого камера, установленная над или под зеркалом заднего вида, контролирует весь салон. Система способна следить за тем, пристегнуты ли дети или взрослые пассажиры задних рядов ремнями безопасности, и предупреждает водителя, если видит, что ремни не задействованы. Если кто-то из сидящих сзади слишком сильно наклонился вперед, сел полубоком или положил ноги на сиденье, подушки безопасности и натяжитель ремня не смогут должным образом защитить человека в случае аварии. Камера слежения будет определять положение тела пассажира, и контролировать параметры срабатывания систем пассивной безопасности так, чтобы обеспечить наилучшую защиту. Система также предотвратит срабатывание подушки безопасности, если сиденье пассажира занято ​​детским креслом.

Еще одну смертельную опасность нередко представляет запирание ребенка в салоне припаркованного автомобиля. В Соединенных Штатах в 2018 году погибло более 50 детей (по данным KidsAndCars.org), когда их ненадолго оставляли без присмотра, или когда они оставались в салоне незамеченными. Новая технология от Bosch сможет распознавать и эту опасность и предупреждать владельца автомобиля сообщением, отправленным на смартфон. В случае чрезвычайной ситуации, система будет самостоятельно обращаться в службу спасения. Судя по инициативам, которые сегодня обсуждаются в Соединенных Штатах, законодатели заинтересованы в создании технологий, дающих инструменты для решения подобных проблем.

Камера для повышения комфорта

Новая технология от Bosch также повышает удобство вождения. Камера наблюдения позволяет определить, кто собирается вести машину, и отрегулировать зеркало заднего вида, положение сидения, высоту рулевого колеса и параметры информационно-развлекательной системы в соответствии с личными предпочтениями водителя. Также камеру можно задействовать для управления настройками и проигрыванием мультимедиа с помощью жестов или взгляда.