Ущерба нет, а человек сидит. Президента снова просят вернуть из СИЗО на работу главу «Витебскмясомолпрома»

Источник материала: Tut.by

Без недели уже год находятся в СИЗО директор ОАО «Витебскмясомолпром» Валерий Касперович, его бывший заместитель Виктор Славецкий и руководитель частной компании «Витебскторг» Михаил Славецкий. И уже в третий раз за это время работники предприятия просят президента вернуть им руководителя. К прежним аргументам добавился еще один — крайне важный, говорят витебляне: госэкспертиза заключила, что ущерба предприятию Касперович не нанес.



Валерий Касперович на открытии одного из магазинов в Витебске. Фото: vitebsk.biz

Что случилось. Кратко

28 января 2019 года в Витебске на территории ОАО «Витебскмясомолпром» ОМОН задержал главу этого предприятия Валерия Касперовича, его бывшего заместителя Виктора Славецкого, а также руководителя частной компании «Витебскторг» Михаила Славецкого. Поводом для задержания стала взятка в размере около 150 тыс. рублей.

Коллектив ОАО «Витебскмясомолпром» написал письмо Александру Лукашенко с просьбой освободить из-под стражи и вернуть на работу гендиректора предприятия Валерия Касперовича. 4 апреля это письмо опубликовал TUT.BY.

Тогда работники сообщили главе государства, что не верят в виновность своего директора. Что под его руководством сотрудники трех предприятий — «Витебскмясомолпром», «Витебские продукты» и картонажно-полиграфический комбинат — не знают, что такое задержки зарплаты, а сама она в среднем составляет более 500 долларов. Работники просили президента, пока идет следствие, вернуть их директора на работу, изменив ему меру пресечения — Касперович находился в СИЗО.

«Его пришли и просто забрали из рабочего кабинета. Провели обыск в его машине (где ничего не нашли), а в однокомнатной квартире, где он проживал, нашли старенький ноутбук и 960 долларов», — писали сотрудники.

Уже 5 апреля на предприятии получили ответ из Администрации президента. Ее глава Наталья Кочанова сообщила, что глава государства дал поручение до 20 апреля разобраться в вопросе о задержании Касперовича.

30 апреля на предприятие приехал генпрокурор Александр Конюк. Он сообщил работникам, что Валерия Касперовича на работу не вернут и что он и дальше будет находиться под стражей.

Обстоятельства задержания Касперовича TUT.BY пытался выяснить в СК, однако никаких комментариев, кроме, собственно, еще одного сообщения о факте задержания за взятку, мы тогда не получили.

После новостей о том, как шло расследование по уголовному делу главного инженера МЗКТ Андрея Головача (он провел за решеткой более 4 лет, а 16 августа был окончательно оправдан судом ), работники «Витебскмясомолпрома» снова написали письмо президенту . В нем котором попросили разобраться, насколько оправдано содержание Валерия Касперовича под стражей. Письмо составили от имени коллектива предприятия, на котором трудятся около 600 человек.

Жалобы на следователя и прекращение дела

13 ноября уголовное дело начал рассматривать Могилевский областной суд — и в этот же день закончил.

В процессе стало понятно, что за время следствия Валерий Касперович неоднократно обращался с жалобами на старшего следователя Иванова, который вел дело. Обвиняемый требовал отвод следователя, заявлял, что тот грубо нарушает уголовно-процессуальный кодекс, предполагал, что тот заинтересован в исходе дела и необъективен, жаловался на то, что следователь задавал некорректные вопросы. Также, указано в жалобах обвиняемого, имели место «одностороннее рассмотрение дела и искусственное создание доказательств».

Суть ответов, которые Касперович получал на свои жалобы, сводилась к одному: отвод следователя считаем нецелесообразным, оснований для этого нет.

На заседании переписку озвучили, а Касперович подтвердил все свои жалобы. Их поддержали и остальные фигуранты дела.



Михаил Славецкий общается с защитником

Прокурор посчитал, что вопрос об отводе был разрешен надлежащим образом. Защита с ним не согласилась, указав на отсутствие мотивированного постановления.

Суд согласился с доводами защиты и постановил вернуть дело генпрокурору, так как посчитал вопрос отвода следователя не разрешенным.

Рассмотрение дела прекратили — до устранений препятствий. Фигурантов снова поместили в СИЗО.



Валерия Касперовича увозят обратно в СИЗО

«Госэкспертиза говорит, что ущерба нет, а есть прибыль»

Как рассказали TUT.BY работники «Витебскмясомолпрома», на предприятие приходила мать содержащегося в СИЗО Валерия Касперовича и показала им результаты проведенной экономической экспертизы, с помощью которой определяли, так был нанесен предприятию ущерб или нет.

И тут несколько интересных деталей.

Во-первых, анализ проводил государственный комитет судебных экспертиз «Белсудэкспертобеспечение», то есть госорган. Во-вторых, следствие отклоняло все ходатайства обвиняемого и его защитника о запросе госэкспертизы на причинение ущерба еще на стадии предварительного следствия. В-третьих — и это самое важное, — экспертиза в итоге показала, что предприятию не то, что ущерб нанесен, а получена прибыль.

— В заключении специального экономического исследования установлено, что своими действиями Касперович, наоборот, улучшил финансовое положение предприятия, в том числе за счет создания новой организации, — говорят работники «Витебскмясомолпрома», ссылаясь на заключение — его копия у них есть. — Кроме того, Указ президента от 18 июля 2016 г. № 271 «О централизации закупок средств защиты растений», который Касперовичу вменяется как нарушенный, согласно заключению экспертизы, не распространял свое действие на вновь созданное предприятие. Суммы, вменяемые в качестве экономического ущерба, не имеют названия и экономического содержания.

Президенту работники предприятия также жалуются на Следственный комитет, который в августе 2019 года прислал на «Витебскмясомолпром» письмо, в котором просто констатировал, что предприятию нанесен ущерб и уполномоченный представитель организации имеет право подать гражданский иск к обвиняемым. Но ответное письмо СК проигнорировал, утверждают сотрудники. В нем предприятие просило представить информацию о том, каким образом рассчитан ущерб и из чего он складывается, так как для предъявления гражданского иска недоставало конкретики. К жалобе президенту авторы письма приложили копию переписки.

— Уважаемый Александр Григорьевич, искренне просим вас обратить на нашу ситуацию свое личное внимание! Пусть бы разобрался в этом действующий глава Администрации Президента, в прошлом заместитель председателя Комитета государственной безопасности — Сергеенко Игорь Петрович, — пишут работники «Витебскмясомолпрома».

Они говорят, что не доверяют следствию и особенно возмущены тем, что на доработку дело отправили тому же следователю, на которого и жаловались фигуранты. Потому и просят «подойти к делу нестандартно», чтобы восстановить справедливость.

— За решеткой все это время, не имея возможности себя нормально защитить и в последующем оправдать, сидит грамотнейший самоотверженный руководитель, полностью преданный работе! Кроме того, уважаемый Александр Григорьевич, на стадии следствия еще имеются факты, которые являются основаниями для освобождения из-под стражи нашего генерального директора до суда. Однако на них никто не обращает внимания. […] Просим вас, уважаемый горячо любимый наш президент, дать поручение разобраться во всей этой ситуации и освободить людей из-под стражи, дав оценку действиям должностных лиц, по вине которых страдают невиновные, — написали в письме работники «Витебскмясомолпрома» и отправили вместе со своими подписями президенту, в Совет безопасности и оперативно-аналитический центр при президенте.

TUT.BY будет следить за дальнейшими событиями.

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