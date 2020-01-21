«Отфутболили меня». Романчуку так и не объяснили, за что включили в «черный список» Шенгенской зоны

Источник материала: Tut.by

Президент Научно-исследовательского центра Мизеса Беларуси, исполнительный директор Аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук так и не получил разъяснений от литовских правоохранителей, за что его внесли в черный список стран Шенгенской зоны.



Фото: Facebook Ярослава Романчука

Напомним, о том, что Романчук попал в черный список и теперь не может въехать ни в одну из стран Шенгенской зоны, он узнал во второй половине октября, когда подал документы на получение шенгенской визы в посольство Литвы в Минске. В посольстве ему выдали документ, в котором указано: одно или несколько государств-членов считают, что Романчук представляет угрозу для общественной политики, внутренней безопасности, общественного здравоохранения.

Запрет на въезд бессрочный, решение о запрете на въезд принимает, как пояснили экономисту в посольстве, МВД Литвы.

Романчук еще в ноябре написал письма в структуры МВД Литвы и попросил разъяснить решение Консульства о запрете выдачи Шенгенской визы. От Департамента миграции МВД Литвы Ярослав Романчук получил ответ, в котором сказано, что его запрос был оформлен не по правилам.

— И отфутболили меня, такой типичный бюрократический пинг-понг, все как воды в рот набрали, — говорит Романчук. — Я написал своим коллегам в Институт свободного рынка, чтобы они помогли, а также в Бюро криминальной полиции Литвы, которые занимаются визами. Также изучаю возможность подать в суд в Литве. Пока других вариантов нет.

TUT.BY на свое обращение в Департамент миграции при МВД Литовской Республики по поводу ситуации с Романчуком получил ответ, что «этот тип информации недоступен».