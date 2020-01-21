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«Отфутболили меня». Романчуку так и не объяснили, за что включили в «черный список» Шенгенской зоны
21.01.2020 15:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Научно-исследовательского центра Мизеса Беларуси, исполнительный директор Аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук так и не получил разъяснений от литовских правоохранителей, за что его внесли в черный список стран Шенгенской зоны.
Напомним, о том, что Романчук
Запрет на въезд бессрочный, решение о запрете на въезд принимает, как пояснили экономисту в посольстве, МВД Литвы.
Романчук еще в ноябре написал письма в структуры МВД Литвы и попросил разъяснить решение Консульства о запрете выдачи Шенгенской визы. От Департамента миграции МВД Литвы Ярослав Романчук получил ответ, в котором сказано, что его запрос был оформлен не по правилам.
— И отфутболили меня, такой типичный бюрократический пинг-понг, все как воды в рот набрали, — говорит Романчук. — Я написал своим коллегам в Институт свободного рынка, чтобы они помогли, а также в Бюро криминальной полиции Литвы, которые занимаются визами. Также изучаю возможность подать в суд в Литве. Пока других вариантов нет.
TUT.BY на свое обращение в Департамент миграции при МВД Литовской Республики по поводу ситуации с Романчуком получил ответ, что «этот тип информации недоступен».
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