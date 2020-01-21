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Беларусь возобновляет поставки нефтепродуктов на экспорт
21.01.2020 15:58 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Приостановка экспорта нефтепродуктов из Беларуси отменена. Данную информацию TUT.BY подтвердили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».
«Приостановка отменена. Это следствие того, что увеличиваются потоки нефтяного сырья на белорусские заводы. Стоит задача их загрузить», — сказали в «Белнефтехиме». В концерне отметили, что пока еще не все точки над i расставлены, поэтому не могут анонсировать источники поставок нефти в Беларусь, в том числе и трубопроводным транспортом.
По информации TUT.BY, первоочередная задача по экспорту нефтепродуктов — исполнить обязательства перед украинскими партнерами.
Ранее Беларусь приостанавливала экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке из-за отказа России поставлять нефть на белорусские НПЗ.
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Ранее Беларусь приостанавливала экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке из-за отказа России поставлять нефть на...
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