Беларусь возобновляет поставки нефтепродуктов на экспорт

Источник материала: Tut.by

Приостановка экспорта нефтепродуктов из Беларуси отменена. Данную информацию TUT.BY подтвердили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».



Фото: epravda.com.ua

«Приостановка отменена. Это следствие того, что увеличиваются потоки нефтяного сырья на белорусские заводы. Стоит задача их загрузить», — сказали в «Белнефтехиме». В концерне отметили, что пока еще не все точки над i расставлены, поэтому не могут анонсировать источники поставок нефти в Беларусь, в том числе и трубопроводным транспортом.

По информации TUT.BY, первоочередная задача по экспорту нефтепродуктов — исполнить обязательства перед украинскими партнерами.

Ранее Беларусь приостанавливала экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке из-за отказа России поставлять нефть на белорусские НПЗ.

Сегодня Александр Лукашенко заявил, что Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30−40 процентов от необходимых объемов нефти. «Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину — проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим», — заявил глава государства.