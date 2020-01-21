ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь возобновляет поставки нефтепродуктов на экспорт

21.01.2020 15:58 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Приостановка экспорта нефтепродуктов из Беларуси отменена. Данную информацию TUT.BY подтвердили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».


Фото: epravda.com.ua

«Приостановка отменена. Это следствие того, что увеличиваются потоки нефтяного сырья на белорусские заводы. Стоит задача их загрузить», — сказали в «Белнефтехиме». В концерне отметили, что пока еще не все точки над i расставлены, поэтому не могут анонсировать источники поставок нефти в Беларусь, в том числе и трубопроводным транспортом.

По информации TUT.BY, первоочередная задача по экспорту нефтепродуктов — исполнить обязательства перед украинскими партнерами.

Ранее Беларусь приостанавливала экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке из-за отказа России поставлять нефть на белорусские НПЗ.

Сегодня Александр Лукашенко заявил, что Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30−40 процентов от необходимых объемов нефти. «Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину — проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим», — заявил глава государства.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее Беларусь приостанавливала экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке из-за отказа России поставлять нефть на...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Отфутболили меня». Романчуку так и не объяснили, за что включили в «черный список» Шенгенской зоны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика