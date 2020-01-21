Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Техника JCB отмечена журналом Construction Equipment Электрический мини-экскаватор JCB 19C-1E и субкомпактный телескопический погрузчик 504-13 Loadall были названы журналом Construction Equipment в числе 100 лучших новинок 2019 года....

Электрический мини-экскаватор JCB 19C-1E и субкомпактный телескопический погрузчик 504-13 Loadall были названы журналом Construction Equipment в числе 100 лучших новинок 2019 года. Введенный на рынок в сентябре 2019 года двухтонный JCB 19C-1E является первым полностью электрическим автономным мини-экскаватором, доступным в Северной Америке, и первым в новой серии электрических строительных машин E-TEC, выпускаемых JCB. Машина 19C-1E обладает той же мощностью, что и дизельный экскаватор JCB 19C, но при этом не испускает выхлопных газов и впятеро тише работает, что делает его оптимальным вариантом для строительных и экскаваторных работ в закрытых пространствах, в городских кварталах, а также близ таких чувствительных к шуму и выбросам сред, как больницы и школы.Три литий-ионных аккумулятора обеспечивают выполнение работы в объеме 15 киловаттчасов. Иными словами, 19C-1E может эксплуатироваться в течение рабочего дня на одной зарядке. Дополнительный четырехаккумуляторный блок увеличивает этот потенциал до 20 киловаттчасов и обеспечивает дополнительные 2 часа непрерывной работы.Новый малолитражный телескопический погрузчик JCB 504-13 Loadall обладает грузоподъемностью 2 тонны и максимальной высотой подъема 3,98 метра, что делает его идеальной для перемещения сыпучих материалов и маетриалов на поддонах. Для эксплуатации объектов технического обслуживания, очистки рабочих площадок и применения на стесненных рабочих площадках.Он оснащен новым дизельным двигателем Perkins Tier 4 Final мощностью 39 лошадиных сил. Предусмотрены увеличенный 500-часовой интервал обслуживания и упрощенные процедуры технического обслуживания. Плюс гидростатическая трансмиссия, рулевое управление всеми четырьмя колесами и цельностальной кузов.Постоянное включение нескольких машин JCB в ежегодный список 100 лучших представителей строительного оборудования является свидетельством инновационного дизайна и превосходного качества производства, которое присуще каждому продукту JCB, сказал Эшби Грэм, генеральный продукт-менеджер компании JCB North America.Важно отметить, что реальными бенефициарами являются те клиенты JCB, которые используют эти машины с целью повышения производительности, снижения эксплуатационных расходов и ведения прибыльного бизнеса. Ежегодное составление списка лучших новых образцов строительной техники, начатое в 1991 году, является самой продолжительной программой наград в данной области.www.jcb.com