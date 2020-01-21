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Рогозин подарил Лукашенко перчатку космонавта

21.01.2020 12:18 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко провел 21 января встречу с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Стороны обсудили реализацию совместных проектов в космической сфере, сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Лукашенко предложил рассмотреть различные направления белорусско-российского сотрудничества в космической сфере, в том числе в контексте национальных программ.

— У вас программа громадная, и мы рассматриваем участие в ней, мы это не скрываем. Много было замыслов, многие реализованы. Но мы делаем не то что первые шаги в космосе, а возможные шаги. Дорогостоящая вещь, но развитие космоса — один из приоритетов у нас, потому что это высокие технологии, — сказал Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что в Беларуси стараются развивать сферу высоких технологий по всем направлениям, по многим из них Россия занимает лидирующие позиции в мире.

— Ставка на развитие высоких технологий в Беларуси — приоритет номер один, поскольку мы не избалованы природными ресурсами. Беларусь всегда зарабатывала за счет мозгов и рук людей, их компетенций, квалификации. Космос — это лакмусовая бумажка для того, чтобы оценить возможности и способности того или иного государства, народа, — добавил президент.

По словам Александра Лукашенко, у Беларуси и России сложилась хорошая основа для сотрудничества в этой сфере. Он заявил, что белорусская сторона готова обсудить любые предложения российских партнеров.

Дмитрий Рогозин также считает, что сотрудничество между странами в космической сфере развивается очень успешно.

— Мы тесно взаимодействуем с Академией наук Республики Беларусь, с предприятиями, — сказал он. — С точки зрения освоения рынка космических услуг, я думаю, у белорусских предприятий есть огромный потенциал в сотрудничестве с нашими.

Во время встречи глава «Роскосмоса» вручил Александру Лукашенко небольшой сувенир — перчатку космонавта, недавно побывавшего в космосе.

— Потом по секрету скажу, какого космонавта, чтобы другие не ревновали, — добавил Дмитрий Рогозин.

— Это у меня первый такой легендарный подарок, — поблагодарил Лукашенко.

 
 
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- Развитие космоса - один из приоритетов у нас, потому что это высокие технологии, - сказал Александр Лукашенко.
 
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