«В лучшие годы мы получали с нашей скромной однушки по $400 в месяц». Мнение в защиту арендных «бабушатников»

В целом с поиском «долгосрочных» квартирантов вопросов не возникало никогда. Даешь объявление - ждешь звонков. Проверено не раз: в среднем квартиранты на «однушку» находятся в течение нескольких дней. В последние годы, так как добросовестные жильцы предупреждали о своем съезде за месяц, мы и вовсе стали проводить выселение и вселение в один день.

Благодаря строгому «кастингу», за который отвечает мой муж, почти всегда нам попадались приятные и ответственные люди. Каждый жилец жил в квартире около 12-18 месяцев. Среди наших клиентов были семейные пары и одиночки. У большинства квартирантов аренда нашей квартиры завершалась покупкой собственного жилья.

Единственный случай, когда система «кастинга» дала сбой, произошел летом 2016 года. Тогда наша постоянная квартирантка съехала, и на фоне отпускного затишья мы были вынуждены значительно снизить цену. Это про то, что «сдали бы сразу адекватному арендатору за 180, зато надежно и надолго» (из комментариев к предыдущей статье). В тот раз мы снизили стоимость аренды как раз до 180-190 долларов. За эти деньги к нам заехали молодые парни, которые занимались каким-то бизнесом. В итоге: они прожили у нас месяца 3-4, развели бардак и грязь и, как выяснилось потом, наделали долгов по коммуналке. С тех пор мы больше не снижаем цену до минимума и берем стартовый залог, который возвращается после сверки всех оплат.

В последний раз мы искали квартирантов совсем недавно – в конце 2019 года. Так как предыдущие жильцы снимали квартиру чуть более года, актуальной ситуацией на рынке аренды жилья мы не владели. В итоге, посмотрев на предложения в соседних домах (от 400 долларов), указали стоимость в 300. В течение пары дней на объявление откликнулось несколько человек, и в результате общения с каждым из них квартира со скидкой в 5 долларов была успешно сдана. Несмотря на то, что объявление оперативно убрали с сайта, звонки по поводу аренды («А квартиру еще не сдали?») поступают до сих пор. Это к вопросу отсутствия спроса на «бабушатники».

«Делать ремонт и обставлять квартиру новой мебелью нам просто невыгодно»

- За все это время мы не делали в квартире ничего, кроме установки бойлера. На этом приборе когда-то настоял тот самый предприниматель, который сдавал нашу «однушку» посуточно. Все остальные вопросы жильцы решали сами. Хотите переклеить обои или обновить что-то на кухне? Пожалуйста, за свой счет. При этом, думаю, наши квартиранты тоже не были обижены. Мы не имеем привычки неожиданно «проверять счетчики», разрешаем держать в квартире домашних животных (мы и сами их любим) и, в принципе, выходим на связь только в день оплаты.