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Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и еще шести стран
22.01.2020 00:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Администрация Дональда Трампа изучает вопрос внесения еще семи стран, в том числе Беларуси, в список стран, гражданам которых ограничен въезд в Соединенные Штаты. Об этом сообщает
Дональд Трамп может расширить список стран, гражданам которых ограничен въезд в Соединенные Штаты. Отмечается. что список еще не окончательный и может быть изменен, но пока среди претендентов — Беларусь, Мьянма, Эритрея, Кыргызстан, Нигерия, Судан и Танзания.
По информации издания, проект, рассматриваемый администрацией Трампа, наложит иммиграционные ограничения на дополнительные семь стран, но не обязательно полностью запретит всем гражданам этих стран въезд в Соединенные Штаты.
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Официально объявить - против кого вводятся ограничения, обещают 27 января.
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