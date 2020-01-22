В Оршанском районе начали производить льняное топливо

Источник материала: Tut.by

Уникальный для Витебской области инвестпроект реализовали на предприятии «Оршатеплосети»: здесь открыли производство пеллет из костры льна, сообщают «Витебские вести».





— Экологически чистое дешевое топливо позволит предприятию обеспечить собственные котельные, снизить себестоимость вырабатываемой теплоэнергии, — отметил директор предприятия Петр Гишкелюк. — По теплотворной способности пеллеты из льнокостры равноценны каменному углю, горят, как газ, и на сегодняшний день весьма популярны.

Такое экотопливо — востребованный продукт за рубежом, особенно в скандинавских странах. По словам руководителя предприятия, заинтересованность в оршанском товаре уже выразила компания из Дании.

Производительность новой линии для изготовления топливных гранул — 210−300 т пеллет в месяц. Ее установили на неиспользуемых площадях бывшего завода ЖБИ и создали пять рабочих мест. В перспективе планируют организовать работу участка в две смены, а сырье закупать на Дубровенском, Ореховском льнозаводах и в Горках Могилевской области.

В дальнейшем линию собираются использовать для выпуска новых видов продукции — туалетных наполнителей и экоподстилки для животных. С таким ассортиментом предприятие также рассчитывает выйти на зарубежные рынки.