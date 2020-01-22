Удастся ли избежать подорожания «шенгена» до вступления в силу визового соглашения? 

Источник материала: Вороновская газета





Более тесные отношения намечаются у Минска и Брюсселя. Соглашение по упрощению визового режима с Беларусью поддержать – таково итоговое заключение Комиссии по международным делам Европейского парламента. В эти дни депутаты 28 стран ЕС обсуждают законопроекты и соглашения, которые в ближайшее время будут выносить на всеобщее голосование. Упрощение визовых процедур с официальным Минском – в числе документов, которые находятся в поле зрения европейских политиков.

Точной даты представители Комиссии по международным делам пока не назвали, но заявили, что, скорее всего, это произойдет на весенней сессии. То есть вопрос сроков голосования – это вопрос процедурный. Соглашение было подписано сразу после Нового года, министр иностранных дел Беларуси специально для этого прилетал в Брюссель и сразу обозначил, что само подписание – шаг, безусловно, важнейший во всей этой истории, но впереди еще формальности.

Вот ратификация этого соглашения Европейским парламентом и парламентом белорусским – это и есть главная процедура в этой цепочке. Правда, формальной ее все же назвать трудно. В Комиссии по международным делам Европарламента, которая готовит этот документ на всеобщее голосование, прошли достаточно оживленные дебаты по этому вопросу. Не смотря на традиционную критику, связанную с недостаточной демократизацией белорусского общества, члены комитета выразили поддержку соглашению с официальным Минском.

Юлия фон Крамон Таубадель, депутат Европейского парламента: «Мы, Партия зеленых, поддерживаем эти соглашения. Наша позиция заключается в том, чтобы всячески упрощать визовые барьеры, потому что это делает проще контакты между людьми, особенно людьми молодыми, студентами. Они должны иметь все возможности для того чтобы как можно проще преодолевать шенгенскую зону, перенимать наш лучший опыт».

Один из вопросов, на который обратили внимание евродепутаты, – это стоимость шенгенской визы для Беларуси в так называемый переходный период. Известно, что с февраля в ЕС начинает действовать новый визовый кодекс и цена «шенгена» для стран, не имеющих соответствующего соглашения с Евросоюзом, автоматически вырастет до 80 евро.

Не исключено, что несколько месяцев белорусам все же придется платить за «шенген» дороже, чем сегодня, но при этом у заявителей есть гораздо больше шансов именно в этот период получить визу многократную.

К июню виза для граждан Беларуси будет стоить 35 евро. Неплохой промежуточный результат в отношениях Беларуси и ЕС и хороший повод усиливать это сотрудничество.

ОНТ