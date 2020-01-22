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МИД о слухах, что США могут ограничить въезд гражданам Беларуси: Официального уведомления не получали
22.01.2020 10:48 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МИД Беларуси не получал официального уведомления американской стороны о
Напомним, накануне в интервью
Американское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что список стран еще не окончательный и может быть изменен, но пока среди претендентов — Беларусь, Мьянма, Эритрея, Кыргызстан, Нигерия, Судан и Танзания.
Белорусский МИД сообщения американских СМИ не комментирует.
— МИД никакого официального уведомления от американской стороны не получал. Комментировать сообщение СМИ не будем, — рассказал TUT.BY заместитель начальника управления информации МИД Андрей Шупляк.
В посольстве США в Минске TUT.BY так же отказались комментировать информацию американских СМИ.
В 2018 году Трамп ввел ограничения на въезд гражданам мусульманских стран, объясняя это национальной безопасностью. Имеенно поэтому политический обозреватель Артем Шрайбман считает, что если Беларусь попадет под визовые ограничения США, «то по нелепости».
— Трамп вводил эти ограничения пару лет назад для мусульманских стран. Потом ему сказали, что это немножечко дискриминация и он добавил в список еще пару вечных изгоев типа Венесуэлы и Северной Кореи. Но показывать электорату, что ты ковбой и борешься с мигрантами, надо снова, скоро выборы. Поэтому подтянули автоматом список следующих стран-изгоев, в котором по старой памяти и мы висим, — написал Шрайбман у себя в
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МИД о слухах, что США могут ограничить въезд гражданам Беларуси: Официального уведомления не получали
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