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На белорусском направлении - без перемен. Чего ждать Минску от нового российского правительства
22.01.2020 11:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Масштабные
Во вторник вечером стало известно, что самые большие изменения произошли в экономическом и социальном блоке российского правительства. Всего портфелей лишилось 13 членов кабинета прежнего премьера России Дмитрия Медведева. Удержали позиции аксакалы российской политики глава МИД Сергей Лавров (в этой должности он с 2004 года) и министр обороны Сергей Шойгу (на посту с 2012 года). Так что
Частичные перемены произошли в энергетическом блоке. Министр энергетики Александр Новак сохранил свой пост, а вот профильного вице-премьера Дмитрия Козака сменил Юрий Борисов, который ранее, как
Неприятным для Минска сценарием стало бы заметное усиление экс-посла России в Беларуси Михаила Бабича. Он остался на позиции первого заместителя министра экономического развития, а его новым шефом вместо Максима Орешкина стал Максим Решетников. Интересно, что Орешкину, возглавляющему от РФ российско-белорусскую рабочую группу по интеграции, прочат должность помощника президента России по экономике. Так что несмотря на зависание вопроса об углубленной интеграции Беларуси и России оба главы интеграционной группы, и Максим Орешкин, и Дмитрий Крутой, укрепили свои позиции во власти.
Должность первого вице-премьера в правительстве России занял Андрей Белоусов (ранее — помощник Путина по экономике, сторонник активного вмешательства государства в экономику). При этом прежний первый вице-премьер Антон Силуанов сохранил портфель министра финансов, так что и тут жесткая риторика в отношении Минска, к примеру, по вопросам компенсации налогового маневра, сохраняется. «Налоговый маневр — наше внутреннее дело. Если вы хотите, чтобы мы создавали такие же условия для ваших нефтепереработчиков, как у нас, давайте, чтобы это двигалось равновыгодно. Давайте акцизную политику объединим. У нас есть недоверие к работе ваших таможенников — пускай и наши таможенники там работают, наладим обмен данными», —
В весьма неприятной истории сталкивались белорусы и с Маратом Хуснуллиным. Новый вице-премьер, ответственный за строительство и региональную политику, был замом у мэра Москвы Сергея Собянина. После его активных действий по перекройке весьма емкого
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин получил полный карт-бланш, мандат на изменения,
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Судя по тому, кто в итоге занял чувствительные для Беларуси позиции, Минску не приходится рассчитывать на смягчение позиций.
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