ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На белорусском направлении - без перемен. Чего ждать Минску от нового российского правительства

22.01.2020 11:26 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Масштабные кадровые перестановки в правительстве России были в центре внимания и в Беларуси. Не без надежды — мол, приход новых людей, возможно, позволит оттолкнуться от прежних проблем, перезагрузить отношения. Впрочем, надежда была слабая — основные белорусско-росийские противоречия и в нефтяной, и в интеграционной плоскости давно вышли на надправительственный уровень. Судя по тому, кто в итоге занял чувствительные для Беларуси позиции, Минску не приходится рассчитывать на смягчение позиций.


Фото: Reuters

Во вторник вечером стало известно, что самые большие изменения произошли в экономическом и социальном блоке российского правительства. Всего портфелей лишилось 13 членов кабинета прежнего премьера России Дмитрия Медведева. Удержали позиции аксакалы российской политики глава МИД Сергей Лавров (в этой должности он с 2004 года) и министр обороны Сергей Шойгу (на посту с 2012 года). Так что новому белорусскому главе Минобороны Виктору Хренину предстоит общаться с опытным коллегой.

Частичные перемены произошли в энергетическом блоке. Министр энергетики Александр Новак сохранил свой пост, а вот профильного вице-премьера Дмитрия Козака сменил Юрий Борисов, который ранее, как сообщает РБК, отвечал за оборонную промышленность и темпы ее диверсификации, а теперь будет курировать еще гражданскую промышленность и ТЭК. «Если в оборонке Борисов разбирается досконально, он всю жизнь занимался оборонным комплексом и вопросами закупок оружия, то ТЭК для него чуждая область. Нефть и газ имеют серьезную специфику, это более сложная область работы, чем даже отвечать за промышленность», — цитирует РБК главу Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова. Так что пока энергетическому вице-премьеру предстоит разбираться, в первую очередь, в российском ТЭКе.

Неприятным для Минска сценарием стало бы заметное усиление экс-посла России в Беларуси Михаила Бабича. Он остался на позиции первого заместителя министра экономического развития, а его новым шефом вместо Максима Орешкина стал Максим Решетников. Интересно, что Орешкину, возглавляющему от РФ российско-белорусскую рабочую группу по интеграции, прочат должность помощника президента России по экономике. Так что несмотря на зависание вопроса об углубленной интеграции Беларуси и России оба главы интеграционной группы, и Максим Орешкин, и Дмитрий Крутой, укрепили свои позиции во власти.

Должность первого вице-премьера в правительстве России занял Андрей Белоусов (ранее — помощник Путина по экономике, сторонник активного вмешательства государства в экономику). При этом прежний первый вице-премьер Антон Силуанов сохранил портфель министра финансов, так что и тут жесткая риторика в отношении Минска, к примеру, по вопросам компенсации налогового маневра, сохраняется. «Налоговый маневр — наше внутреннее дело. Если вы хотите, чтобы мы создавали такие же условия для ваших нефтепереработчиков, как у нас, давайте, чтобы это двигалось равновыгодно. Давайте акцизную политику объединим. У нас есть недоверие к работе ваших таможенников — пускай и наши таможенники там работают, наладим обмен данными», — говорил Силуанов еще в 2018 году. С тех пор в позиции РФ по этому вопросу ничего не менялось.

В весьма неприятной истории сталкивались белорусы и с Маратом Хуснуллиным. Новый вице-премьер, ответственный за строительство и региональную политику, был замом у мэра Москвы Сергея Собянина. После его активных действий по перекройке весьма емкого рынка строительства московской подземки белорусский подрядчик оказался в банкротстве с зависшим долгом на сумму около 45 млн долларов.

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин получил полный карт-бланш, мандат на изменения, говорят опрошенные «Ведомостями» политологи. Но на белорусском направлении серьезных перемен ждать не приходится. Братско-окопная риторика остается президенту Беларуси. Ниже — голый прагматизм в свою, российскую, пользу.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судя по тому, кто в итоге занял чувствительные для Беларуси позиции, Минску не приходится рассчитывать на смягчение позиций.
 
Новости дня
Новости экономики
 
МИД о слухах, что США могут ограничить въезд гражданам Беларуси: Официального уведомления не получали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика