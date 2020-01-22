Не все деревья вырубят? «Датч Стар» прокомментировал конфликт с застройкой у Грушевского сквера

О чем эта история?

Борьба за Грушевский сквер началась еще в 2017-м, когда стало известно, что часть ЖК «Гранд Хауса» попадала на место, где раньше размещались бараки, и на зеленую зону, примыкающую к скверу, которую застройщик обещал облагородить. Для этого даже созывали общественное обсуждение . Однако прийти к общему знаменателю не удалось.

В 2018 году случился первый выход застройщика в Грушевский сквер.