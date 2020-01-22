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Не все деревья вырубят? «Датч Стар» прокомментировал конфликт с застройкой у Грушевского сквера
22.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Местные жители хотят остановить вырубку Грушевского сквера в Минске: проводят акции, пишут письма в прокуратуру, записывают обращение президенту и собираются в суд. Опасение людей за сквер связаны со строительством жилого комплекса «Гранд Хаус» возле станции метро «Грушевка». Свое мнение о конфликте для Realt.by высказал сам застройщик.
О чем эта история?
Борьба за Грушевский сквер началась еще в 2017-м, когда стало известно, что часть ЖК «Гранд Хауса» попадала на место, где раньше размещались бараки, и на зеленую зону, примыкающую к скверу, которую застройщик обещал облагородить. Для этого даже созывали
В 2018 году случился первый выход застройщика в Грушевский сквер.
- Сегодня обнаружили: рабочие ставят ограждения в Грушевском сквере. Говорят, будет парковка. Как так, тут жители трех домов покупали квартиры только потому, что открывается вид на Грушевский сквер. Какая может быть парковка вместо зеленой зоны? —
Однако тогда не пострадало ни одного дерева. Представители застройщика рассказали, что площадка, где разместится парковка не относится к территории сквера — это бывший пустырь. А парковка - временная, на 50 мест, потому что в перспективе — ввод в эксплуатацию паркинга под домом. После ввода подземного паркинга территорию обещали облагородить.
Однако руководитель проекта «Город для горожан» Денис Кобрусев настаивал, что территория, на которой рабочие возводят парковку юридически считается частью Грушевского сквера. Это видно на картах детального плана жилой усадебной застройки от 08.07.2004 г. No1352, а также на «Схеме озелененных территорий общего пользования Московского района», который как раз проходила процедуру общественного обсуждения, о котором мы упоминали выше.
- Мы считаем, что территория отдана застройщику в нарушение градостроительных проектов, и комитет архитектуры несет ответственность за эти нарушения, - сказал тогда Денис Кобрусев.
Одно из доказательств — "выдержки" из схемы озелененных территорий. По ней видно, что в 2004-м Грушевский сквер доходил до бараков на Щорса.
Все из-за детального плана
Свет на судьбу Грушевского сквера мог пролить проект детального планирования этой территории, который находился в разработке. В конце 2019 года администрация Московского района неожиданно пригласила всех желающих
Как
Чтобы решить проблему, нужно разобраться с близлежащей территорией – пока не понятно, какие участки застройщик уже купил на аукционах и в каких границах.
- Детальный план до конца не разработан, не было общественного обсуждения, и тут можно повлиять на ситуацию. Все зависит от того, как действовать в такой ситуации. Мы посоветовали местным жителям определить границы земли, которую продают с аукционов. Той части, которую застройщик уже выкупил, нужно понимать, входит в него сквер или нет. Если застройщик все же выкупил землю на аукционе, то Минскградо при всем желании не сможет убрать этот объект социального плана по той причине, что они к нему будут относиться как к строящемуся, - объясняет руководитель проекта «Город для горожан» - Кроме того, нужно просматривать старый детальный план и степень его исполнения. Не был ли он нарушен? Потому что ситуация в Грушевке – хаос. Там много земельных участков, много аукционов. Надо проверить исполнение действующего плана – соотносятся ли эти аукционы с детальным планом 2006 года. Также надо проверить баланс зелёных насаждений. Тем более что по закону без разработки схемы зелёных территорий в районе не допускается уменьшение количества зелёных насаждений. В Грушевке оно уменьшаются, а количество жильцов – растёт.
Успешное завершение кампании, по мнению Кобрусева, зависит от активности инициативных групп.
Деревья в шарфиках и обращение к президенту
И группы активистов начали действовать. 12 января 2020 года жители домов возле Грушевского сквера обвязали стволы деревьев яркими шарфиками. На улицу вышло около 30 человек. Никаких лозунгов, плакатов и выступлений. Взрослые собрались пообщаться и поиграть с детьми, кто-то катается на велосипеде или выгуливает собаку, молодые мамы прогуливаются с колясками,
Местный житель Антон Матвейчик с 2019 года пишет обращения по поводу того, что сквер урезают. Он показывает фрагмент кадастровой карты с границами участка заказчика строительства «Датч Стар» — видно, что земли собственника проходят по Грушевскому скверу.
Но по действующему проекту детального планирования никакой застройки на месте сквера быть не должно.
— Было несколько нарушений со стороны Мингорисполкома. Сначала исключили часть сквера, то есть сокращение территории было незаконным решением, после этот участок выделили заказчику строительства в нарушение проекта детального планирования. Это зона сохранения, здесь не должно быть стройки, - объяснил Антон. — Буквально вчера забор стоял за деревьями, а теперь его перенесли на территорию сквера, видимо, скоро они уберут стоянку и тогда уже огородят весь участок. Есть опасения, что они все заберут.
Позже местные жители записали обращение к президенту Александру Лукашенко и попросили его сохранить местный сквер, который вскоре застроят многоквартирным жильем. «Никто другой нашу проблему решить не может», — сказали они.
А уже вечером 21 января строители начали
Что говорит застройщик
По поводу опасений местных жителей за судьбу Грушевского сквера высказался застройщик ЖК «Гранд Хаус». По словам представителей "Датч Стар", площадь Грушевского сквера начала динамично меняться еще более пяти лет назад, когда вблизи зеленой зоны начали возводить первые дома. Также неоднократно было изменено расположение детского дошкольного учреждения, очень нужного в данном районе объекта социальной инфраструктуры.
Решением Мингорисполкома от 18.04.2018 года утверждены границы Грушевского сквера, площадь которого составила 1,72 Га. Всего на данной территории растут более 280 деревьев, плюс порядка 80 деревьев попадают с зону строительства нового жилого дома.
Сама зона сквера расположена между двух многосекционных жилых домов. Первый дом построен и введен с эксплуатацию более трех лет назад, тогда же застройщик (Айрон) благоустроил прилегающую часть Грушевского сквера. Здесь, среди деревьев, жители Грушевки сегодня отдыхают или гуляют с детьми на уже оборудованной детской площадке.
Во второй части в зонах отсутствия деревьев сегодня размещен временный проезд и временная парковка для жителей уже построенных секций. Именно эта часть выделена для благоустройства застройщику строящего дома. На снимке обозначена зона нового строительства. Плюс к этому застройщик обязан построить в примыкающих к скверу границах детский сад на 230 мест.
- Территория детского дошкольного расположена между строящими домами соседнего застройщика и существующим зданием областного БРТИ и затрагивает часть улицы Папанина, с двух сторон которой будут организованы подъезды к зданиям. Это будет 3-х этажное здание на 230 мест с бассейном, построенное по индивидуальному проекту. Сегодня соседний застройщик УСК Центрального района уже произвёл подготовку площадки и вынос инженерных сетей, разработана проектная документация, которая находится на согласовании. Начало строительства III квартал текущего года, - рассказали представители застройщика. - Относительно III очереди строительства сегодня застройщиком выполнены все работы по проектированию – разработана и согласована проектная документация, получено положительное заключение экспертизы и разрешено строительство. На основании данных документов застройщик приступил к подготовке строительной площадки. Согласно таксационному плану предусмотрено сохранение, снос и пересадка части деревьев. Всего в зоне строительства находятся 89 деревьев, 49 из которых будут сохранены и пересажены в зону сквера, более 10 деревьев в плохом и ненадлежащем состоянии. Все удаляемые деревья компенсируются замещающими посадками, в том числе 150 деревьев в зоне благоустройства и 54 дерева в зоне III очереди строительства.
Застройщик просит обратить внимание на такие цифры:
• 1,72 Га площадь Грушевского сквера, утверждённая решением Мингорисполкома от 18.04.2018.
• 0.6 Га выделенная застройщику площадь благоустройства сквера.
• Более 280 деревьев в текущих границах Грушевского сквера.
• 480 деревьев в зоне Грушевского сквера после работ по благоустройству.
• Более 150 деревьев чистый прирост зеленых насаждение с учетом новой очереди строительства.
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Местные жители хотят остановить вырубку Грушевского сквера в Минске: проводят акции, пишут письма в прокуратуру, записывают обращение президенту и собираются в...
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