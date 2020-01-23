Вместо стен стеклянные перегородки — минчанин сделал ремонт в «сталинке» за 9 месяцев и $30 тыс.

Благодаря стеклянным перегородкам в спальне, в квартире много света и воздуха. При необходимости витражи завешиваются тяжелыми гардинами, которые не пропускают свет. Такое дизайн-решение часто используется в «студиях», где надо выделить зону для сна. Единственное, что стоит продумать – это грамотный приток свежего воздуха. Здесь такой проблемы нет, так как в спальне есть окно.