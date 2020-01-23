|
Вместо стен стеклянные перегородки — минчанин сделал ремонт в «сталинке» за 9 месяцев и $30 тыс.
23.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Двушку» на верхнем этаже одной из «сталинок» в центре Минска Сергей купил год назад. Тогда квартира выглядела, как обычный «бабушатник», ремонт требовался основательный - вплоть до переноса стен. Как изменилась квартира за год – в репортаже Realt.by.
Сергей признается – дизайн-проект квартиры подарил бывший владелец помещения. Идея понравилась, а потому решил ее и реализовать. Сократил лишь количество лепнины на стенах, в остальном – повторил проект полностью. Дизайн основан на контрасте. Практически все стены в квартире белоснежные, элементы декора и аксессуары – темные, на полу ламинат с имитацией паркетной доски.
Площадь квартиры – 67 квадратных метров, потолки – выше 3 метров. Изначально планировка предполагала две изолированные комнаты, небольшую кухню, ванную и санузел. Сергей решил многое поменять, объединив практически все пространство. Теперь в квартире просторная гостиная с кухонной зоной и выделенная перегородками спальня с гардеробной. Собственник также совместил ванную и санузел, дополнительно расширив помещение за счет кухни.
Благодаря стеклянным перегородкам в спальне, в квартире много света и воздуха. При необходимости витражи завешиваются тяжелыми гардинами, которые не пропускают свет. Такое дизайн-решение часто используется в «студиях», где надо выделить зону для сна. Единственное, что стоит продумать – это грамотный приток свежего воздуха. Здесь такой проблемы нет, так как в спальне есть окно.
Дизайн всей квартиры выдержан в едином стиле. В ванной комнате также сделаны окна с черными стальными витражами. Естественное освещение позволяет не пользоваться электричеством днем. Отделка – светлая плитка с имитацией мрамора, тумба под раковину – темно-синяя, на одной из стен – огромное зеркало в раме из черной мозаики.
Со слов Сергея, есть задумка наполнить пространство уютными деталями и аксессуарами. Однако сделают это, наверное, уже арендаторы, так как собственник планирует
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Двушку» на верхнем этаже одной из «сталинок» в центре Минска Сергей купил год назад. Тогда квартира выглядела, как обычный «бабушатник», ремонт требовался...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)