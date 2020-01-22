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«Лукойл» перенаправил нефть с Беларуси и не намерен ей компенсировать потери из-за налогового маневра

22.01.2020 19:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская нефтяная компания «Лукойл» не планирует как-либо компенсировать потери Беларуси из-за налогового маневра в нефтяной отрасли и возобновлять поставку нефти на НПЗ страны на прежних условиях. Об этом ТАСС заявил основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.


«Лукойлу» в Беларуси принадлежит крупная сеть АЗС. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Это те отношения, которые сложились после введения налогового маневра. Мы работаем на коммерческих условиях. Налоговый маневр — это не инициатива нефтяных компаний Российской Федерации, мы такие же жертвы, как и белорусы. Поэтому мы не собираемся компенсировать те потери, которые несет белорусская сторона. Это межправительственные отношения, — сказал он.

Минск хочет получить от России компенсацию за налоговый маневр, который приведет в 2024 году к мировой цене на поставки нефти из РФ для Беларуси. Однако переговоры результата не принесли. Москва допускает компенсации при унификации налогового законодательства при углубленной интеграции.

Алекперов также сообщил, что «Лукойл» перенаправил на другие направления объемы нефти, поставляемые ранее Беларуси. При этом на добычу компании это не повлияло. «Да, [перенаправили], на добыче никак не отразилось. На добыче отражаются только те ограничения, которые есть по ОПЕК+», — добавил он.

Беларусь в прошлом году импортировала из России все 18 млн тонн нефти. На 2020 год у Минска и Москвы подписан индикативный баланс на поставку 24 млн тонн российской нефти. Однако с Нового года поставки российской нефти практически прекратились из-за спора по цене на сырье. Минск в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины считает экономически нецелесообразным платить российским нефтяным компаниям премию к цене на нефть в прежнем объеме.

НПЗ в Мозыре и Новополоцке работают на минимальной загрузке за счет своих запасов, белорусской нефти и партий группы «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Александр Лукашенко распорядился начать импорт нефти от альтернативных поставщиков. Первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой сообщил, что правительство направило коммерческие предложения о покупке нефти в Украину, Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии.

 
Теги: Минск
 
 
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Налоговый маневр - это не инициатива нефтяных компаний Российской Федерации, мы такие же жертвы, как и белорусы. Поэтому мы не собираемся компенсировать те потери,...
 
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