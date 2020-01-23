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Как строят первые дома в ЖК «Фарфоровый», где квартиры будут дорожать на $25 в месяц. ФОТОФАКТ

23.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Компания СООО «ИНФОРЕАЛТ» активно осваивает площадку на месте бывшего фарфорового завода в центре Минска, на которой со временем появится многофункциональный комплекс «Фарфоровый». Первый жилой дом вырос уже до 5-го этажа. При этом в сентябре 2019 года по цене $1500 за "квадрат" застройщик предлагал не более 15 квартир

Как строят первые дома в ЖК «Фарфоровый», где квартиры будут дорожать на в месяц. ФОТОФАКТ
Как строят первые дома в ЖК «Фарфоровый», где квартиры будут дорожать на в месяц. ФОТОФАКТ

Что за проект и где он находится

Земельный участок в 4,3 га расположен практически в центре Минска по ул. Кропоткина. Здесь раньше находился знаменитый в свое время фарфоровый завод. Однако в 2013 году компания СООО «ИНФОРЕАЛТ» выкупила право застройки этой территории, правда, к строительству удалось приступить лишь в 2019 году. В начале 2020 года площадка выглядит оживленной. Первый жилой дом уже начинает принимать очертания, схожие с картинками, представленными на рендерах проекта.

Как строят первые дома в ЖК «Фарфоровый», где квартиры будут дорожать на в месяц. ФОТОФАКТ
Рендеры застройщика
Как строят первые дома в ЖК «Фарфоровый», где квартиры будут дорожать на в месяц. ФОТОФАКТ

Проект комплекса содержит три жилых дома, 4 подземных паркинга, 3 бизнес-центра, СПА-комплекс с бассейном и салоном красоты, пристроенный детский сад на 70 мест, продуктовый магазин, фудкорт, боулинг с кафе, тренажерный зал и другие объекты социальной инфраструктуры.

Как строят первые дома в ЖК «Фарфоровый», где квартиры будут дорожать на в месяц. ФОТОФАКТ
Как строят первые дома в ЖК «Фарфоровый», где квартиры будут дорожать на в месяц. ФОТОФАКТ

Какие квартиры и по какой стоимости можно будет купить

Напомним, шесть секций первого жилого дома комплекса будут строиться одновременно, а сдавать его планируется по мере готовности пусковыми комплексами по секциям (подъездам). Ввод 1-й очереди планируется в IV квартале 2020 г., 2-й очереди — в III квартале 2021 г., комплекса — 2022 г. В жилых домах будут представлены 1-, 2-, 3-, 4-, 5-комнатные квартиры свободных планировок. На двух верхних этажах — квартиры с террасами. 

Купить квартиры в новостройке можно было уже в сентябре 2019 года, и тогда стоимость "квадрата" составляла $1500. Цена машиноместа эквивалентна сумме от $13.530. Планируется, что по мере строительства цена квартир будет расти эквивалентно $25/кв.м в месяц, цена машиноместа — на $110 в месяц.

Как строят первые дома в ЖК «Фарфоровый», где квартиры будут дорожать на в месяц. ФОТОФАКТ
Как строят первые дома в ЖК «Фарфоровый», где квартиры будут дорожать на в месяц. ФОТОФАКТ
Как строят первые дома в ЖК «Фарфоровый», где квартиры будут дорожать на в месяц. ФОТОФАКТ

Помимо прочего, проект предусматривает создание безопасных дворовых пространств и пешеходного бульвара, полностью изолированных от транспорта, поэтому парковочные места расположены в подземном паркинге, и наземные парковки на территории практически отсутствуют. При этом условия продажи квартир сформированы с учетом первоочередного приобретения машиноместа в паркинге (кроме покупки однокомнатных квартир).

Как строят первые дома в ЖК «Фарфоровый», где квартиры будут дорожать на в месяц. ФОТОФАКТ
Как строят первые дома в ЖК «Фарфоровый», где квартиры будут дорожать на в месяц. ФОТОФАКТ

Кстати, проект МФК "Фарфоровый" победил вноминации «Лучший проект многофункционального комплекса" на международном конкурсе «НОПРИЗ», проводимом Российской академией художеств. 


Как строят первые дома в ЖК «Фарфоровый», где квартиры будут дорожать на в месяц. ФОТОФАКТ
Рендер застройщика
 
Теги: Минск
 
 
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