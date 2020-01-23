|
Как строят первые дома в ЖК «Фарфоровый», где квартиры будут дорожать на $25 в месяц. ФОТОФАКТ
23.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Компания СООО «ИНФОРЕАЛТ» активно осваивает площадку на месте бывшего фарфорового завода в центре Минска, на которой со временем появится многофункциональный комплекс «Фарфоровый». Первый жилой дом вырос уже до 5-го этажа. При этом в сентябре 2019 года по цене $1500 за "квадрат" застройщик
Что за проект и где он находится
Земельный участок в 4,3 га расположен практически в центре Минска по ул. Кропоткина. Здесь раньше находился знаменитый в свое время фарфоровый завод. Однако в 2013 году компания СООО «ИНФОРЕАЛТ» выкупила право застройки этой территории, правда, к строительству удалось приступить лишь в 2019 году. В начале 2020 года площадка выглядит оживленной. Первый жилой дом уже начинает принимать очертания, схожие с картинками, представленными на рендерах проекта.
Какие квартиры и по какой стоимости можно будет купить
Напомним, шесть секций первого жилого дома комплекса
Помимо прочего, проект предусматривает создание безопасных дворовых пространств и пешеходного бульвара, полностью изолированных от транспорта, поэтому парковочные места расположены в подземном паркинге, и наземные парковки на территории практически отсутствуют. При этом условия продажи квартир сформированы с учетом первоочередного приобретения машиноместа в паркинге (кроме покупки однокомнатных квартир).
Кстати, проект МФК "Фарфоровый"
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания СООО «ИНФОРЕАЛТ» активно осваивает площадку на месте бывшего фарфорового завода в центре Минска, на которой со временем появится многофункциональный...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)