Как строят первые дома в ЖК «Фарфоровый», где квартиры будут дорожать на $25 в месяц. ФОТОФАКТ

Какие квартиры и по какой стоимости можно будет купить

Напомним, шесть секций первого жилого дома комплекса будут строиться одновременно , а сдавать его планируется по мере готовности пусковыми комплексами по секциям (подъездам). Ввод 1-й очереди планируется в IV квартале 2020 г., 2-й очереди — в III квартале 2021 г., комплекса — 2022 г. В жилых домах будут представлены 1-, 2-, 3-, 4-, 5-комнатные квартиры свободных планировок. На двух верхних этажах — квартиры с террасами.