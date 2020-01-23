Стратегию развития туристического потенциала Пинщины обсудили в райисполкоме

Источник материала: Полесская правда



Как грамотно реализовать туристический потенциал. Об этом шла речь на заседании районного координационного совета по туризму. Совет проходил в последних числах ушедшего года, поэтому на нем подводились предварительные итоги года Пинщины туристической. И итоги эти нельзя назвать утешительными.

Как отметил главный специалист райисполкома по вопросам спорта и туризма Юрий Кисель, пожалуй, впервые за десять лет не выполнен основной показатель – план экспорта туристических услуг. Он близок к 100 процентам к уровню прошлого года при задании 108,7 процента.

Сразу стоит оговориться, что львиную долю плана делают две наши здравницы – «Свитанак» и «Ясельда». Их доход соответственно составил 176 тысяч долларов (111,5 процента к уровню прошлого года) и 104,3 тысячи долларов (115,5 процента). На невыполнение основного показателя повлияли и объективные причины. К примеру, придорожный сервис «Светлана» в Посеничах раньше вносил значимую лепту в данный показатель. Теперь же, после преобразования предприятия в ИП, заработок комплекса не учитывается.

Еще одна проблема – спад в работе переживает турфирма «ЧарыПолесья», которая по итогам года заработала всего 11 тысяч долларов. В лучшие времена ее доход был в три раза больше. Новое руководство ищет пути выхода из кризиса и рассматривает вариант смены юридического статуса фирмы, что опять же повлечет за собой ситуацию, когда прибыль не будет учитываться в районном показателе экспорта туристических услуг. Вопрос этот сложный и неоднозначный, ведь «ЧарыПолесья» создавались как туристический бренд Пинщины, как фирма, представляющая туристические интересы нашего региона. Менее солидный юридический статус может отрицательно сказаться на имидже организации.

Ряд других острых вопросов поставил перед собравшимися председатель координационного совета, заместитель председателя райисполкома Дмитрий Полховский.

– У нас прекрасная природа, много интересных объектов, одним словом богатый туристический потенциал. Но пока мы еще не в полной мере научились достойно это представлять и привлекать туриста. Я снова призываю все субъекты туризма, все заинтересованные организации, предприятия и учреждения действовать в этом направлении сообща, организовывать взаимодействие по принципу кластера, где все равны, где все в достижении общей цели готовы поддержать друг друга и могут рассчитывать на такую помощь в отношении себя. Пока такого взаимодействия нет.

Следует сказать, что должной отдачи в районе ждут от недавно назначенных руководителей. Так, координирующим развитие на Пинщине туризма центром у нас определено ФСУ «Эллада-Спорт». Его недавно возглавил молодой специалист Ярослав Бородич , который науку туризма и гостеприимства постигал в ПолесГУ. Мобилизована работа в ГПУ «Ландшафтные заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Простырь». Здесь также недавно сменился руководитель. Директор предприятия Алина Волосевич отчиталась о проделанной работе. В частности, разработаны новые маршруты, приведен в порядок интернет-сайт учреждения. Дмитрий Полховский отметил, что на заказники впредь будет обращено особое внимание.

– Эти объекты должны выполнять не только функцию охраны природы, но и заниматься экологическим воспитанием, развитием въездного туризма, – подчеркнул Дмитрий Георгиевич.

На координационный совет был приглашен и представитель Пинского лесхоза. Инженер по охотничьему хозяйству Валентин Самсон рассказал, что комплекс для отдыха в деревне Вяз, построенный в 2013 году, приносит годовой доход в районе 14 тысяч белорусских рублей. 30 тысяч рублей в 2019 году составил доход по охотничьему хозяйству. Пока работа идет лишь с белорусскими охотниками, но в планах привлечь иностранных туристов. Для этого в угодья лесхоза завезли 60 особей оленя благородного.

Пока на каждом из туристических объектов Пинщины – от агроусадеб до заказников республиканского значения – ищут решения частных проблем. Татьяна Хвагина, опытнейший гид, теоретик и практик, лучший экскурсовод Беларуси-2018, напомнила об основной задаче, которая сегодня не решена, – создание стратегии развития туристической Пинщины и определение так называемых точек роста. Это, в частности, предусматривает и объективную оценку ресурса достопримечательностей, кадрового потенциала, в том числе наличия квалифицированных специалистов для приема иностранных туристов.

Эта стратегия должна наметить шаги в развитии туризма на годы вперед, предусмотрев и такие основополагающие моменты, как работа с детьми, экологическое воспитание населения и другие. А что касается точек роста, то одной из них наконец-то должны стать известные далеко за пределами района и даже страны Кудричи – островная деревня с аутентичным укладом жизни местных жителей. К сожалению, многое уже утеряно, и деревня активно преобразовывается в дачный поселок. Но, как считает Татьяна Хвагина, есть еще возможность сохранить какой-либо двор на островке в первозданном виде. В его антураже будут прекрасно смотреться и аутентичные коллективы, которыми богата Пинщина, и многое другое. Предложение профессионального экскурсовода не голословно – по многолетним наблюдениям, из всех туристических объектов в районе именно Кудричи вызывают наибольший восторг у иностранных туристов.

Еще ряд дельных предложений был высказан на координационном совете. Выбрать несколько стоящих идей из множества менее выигрышных и направить на их реализацию основные усилия – одна из задач, которую на заседании поставил Дмитрий Полховский.

Людмила РЕБКОВЕЦ