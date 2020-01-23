Посол РФ: Москва и Минск могут в ближайшее время найти решения по нефти и газу

Источник материала: Tut.by

Россия и Беларусь в ближайшее время могут найти оптимальные решения по нефтегазовым вопросам, несмотря на сохраняющиеся пока различия в позициях сторон. Об этом сообщил в четверг ТАСС посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Несмотря на определенные различия в подходах сторон, оптимальные решения, которые устроят партнеров, должны быть найдены в ближайшее время, что также подтвердит масштаб и практику двустороннего взаимодействия по нефти и газу», — отметил он.

Мезенцев подчеркнул, что российская сторона учтет запрос Беларуси и готова компенсировать ущерб, нанесенный в прошлом году белорусским нефтеперерабатывающим предприятиям в результате поставок некачественного сырья.

«В соответствии с запросом и документально подтвержденными потерями, понесенными белорусскими нефтеперерабатывающими заводами в связи с поставками некачественной нефти в 2019 году, российская сторона готова компенсировать ущерб. Такая позиция и в этом случае показывает приверженность союзническим отношениям», — отметил он.

Так называемая грязная российская нефть в апреле 2019 года оказалась в нефтепроводе «Дружба» и на некоторое время парализовала работу нефтехимической отрасли. Власти Беларуси требовали от Москвы компенсации за доставленные неудобства и потери. Но Россия не спешила с расчетами, ссылаясь на завышенные требования Минска. на прошлой неделе Беларусь и Россия договорились о методике компенсации за «грязную» российскую нефть.