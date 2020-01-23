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Готовность № 1: президент опять едет в Шкловский район. Где его ждут и что он увидит?
23.01.2020 18:22 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Шклове и Шкловском районе — готовность № 1: сюда завтра, 24 января, едет президент. По плану Александр Лукашенко посетит только шкловский завод газетной бумаги «Аснова». Но мы же знаем, что президент бывает внезапным и непредсказуемым — и знаем,
Итак, «Аснова» — гвоздь программы визита президента в Шкловский район. Вероятно, это итог продолжительной дискуссии
Вообще, допподдержка со стороны государства нужна трем проектам в целлюлозно-бумажной промышленности, говорил тогда премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Светлогорскому ЦКК, Заводу газетной бумаги в Шклове и фабрике «Герой труда» в Добруше.
Почему же президент поедет именно в Шклов?
Завод газетной бумаги, по
Для производства бумаги-основы требуемого качества необходима доработка отдельных узлов и агрегатов. И наладить ее выпуск объемом 30 тыс. тонн в год завод газетной бумаги
На эти цели в 2020−2021 годах выделят заем из бюджета в размере 30,4 млн рублей под 3% годовых. Средства необходимо вернуть в 2025−2028 годах. Ранее инвестиции в новый проект завода оценивались в примерно 100 млн долларов.
«Завод газетной бумаги» также получит отсрочку по погашению имеющейся задолженности по ранее выданному займу государства до 31 декабря 2029 года. Погашение задолженности будет осуществляться в 2030−2033 годах.
Интересно, что полномочия по управлению инвестпроектом и персональная ответственность возложены на посла Беларуси в России Владимира Семашко. Ранее именно он в правительстве курировал данный проект.
При этом, например, у «Домостроения», филиала завода газетной бумаги, все было хорошо. Предприятие выпускает сборные дома для белорусов,
Завод газетной бумаги является также управляющей организацией ОАО «Бумажная фабрика «Спартак». Предприятие перерабатывает макулатуру и выпускает из нее гофрированный картон и ящики из него, картонные гильзы, бумагу, в том числе бумагу-основу санитарно-гигиенического назначения, и средства гигиены из нее: бумажные салфетки, полотенца и туалетную бумагу. Всего — более 30 наименований продукции.
И на «Спартаке» к концу 2019 года должны были закончить вторую за 12 лет модернизацию. Она в разы дешевле первой — 6,7 млн евро против 125,4 млн долларов. Проект подразумевал под собой реконструкцию размольно-подготовительного отдела и технологического потока бумагоделательной машины № 2. И это не только экономический, но и экологический проект.
Оборудование стоимостью 5,3 млн евро позволит увеличить объем переработки низкосортной макулатуры со всех регионов страны в 3,5 раза — с 6,5 до 22,9 тыс. тонн в год — и освоить новые виды продукции. Оно снизит нагрузку на городские очистные сооружения за счет уменьшения объемов сбрасываемых сточных вод, а также снизит забор свежей воды из Днепра для технических нужд производства на 50% (с 60 до 30 тыс. м3 в месяц).
При этом из отходов практически полностью удалится бумажное волокно, что позволит дополнительно извлечь 1519 тонн волокна в год и предотвратить его захоронение, т.е. снизить экологическую нагрузку на регион. Затраты на электроэнергию также снизятся, как и себестоимость производства и реализации бумаги для гофрирования. А рентабельность продаж вырастет до 15,5%. По крайней мере, расчеты были такие.
Из 6,7 млн евро 800 тысяч должна была внести фабрика, остальное — оператор вторичных материальных ресурсов. Вложения по плану должны окупиться чуть менее, чем за 5 лет.
Поедет ли президент в «Купаловское»?
Но как там наши (на самом деле нет) «обор…ные» коровы? В теории Александр Лукашенко может заехать или просто поинтересоваться, как идут дела в агрохолдинге «Купаловское». Недавно вот Комитет госконтроля
Госконтролеры считают, что за два последних года сельхозорганизации могли бы дополнительно заработать до 1,5 млн рублей, если бы не производство молока первого сорта.
К тому же в агрохолдинге новый руководитель — Лариса Поселенцева. Она пришла на смену Виталию Витюнову, которого сняли с должности председателя Шкловского райисполкома после памятного разноса президента и назначили возглавлять агрохолдинг.
Вы же помните прошлый визит президента в Шкловский район? Прошло 10 месяцев, а от
Мы, если вы вдруг пропустили, потом ездили посмотреть на
А потом успокоились и спокойно работали дальше.
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По плану Александр Лукашенко посетит только шкловский завод газетной бумаги «Аснова». Но мы же знаем, что президент бывает внезапным и непредсказуемым - и знаем,...
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