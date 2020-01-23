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Представительство ЕС: «Заморозить» визы на уровне 60 евро невозможно
23.01.2020 17:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусам все-таки придется несколько месяцев платить за шенгенскую визу 80 евро, хотя МИД Беларуси
— Принимая во внимание ограничения по времени и процедурные требования, повышение шенгенского визового сбора с 2 февраля 2020 отменить (заморозить) для граждан Беларуси невозможно, — рассказали TUT.BY в представительстве ЕС в Беларуси.
Через десять дней, 2 февраля 2020 года, вступит в силу пересмотренный Визовый кодекс Евросоюза, который, помимо прочих изменений, предусматривает увеличение визового сбора для граждан всех стран. Для Беларуси такое увеличение будет временным, только до вступления в силу
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Белорусам все-таки придется несколько месяцев платить за шенгенскую визу 80 евро, хотя МИД Беларуси просил ЕС о «заморозке» действующей цены в 60 евро, сообщили TUT.BY в...
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