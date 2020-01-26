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Президент одобрил внесение изменений в контракт по газу с Россией
26.01.2020 07:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о поставках природного газа. Это предусмотрено
Нынешний президентский указ одобрят внесение изменения в соглашение между
В ближайшие два года страны
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В ближайшие два года страны намерены выйти на равные цены на газ.
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