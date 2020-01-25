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Наталья Эйсмонт рассказала, в какой деревне и для кого колол дрова президент

25.01.2020 17:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт рассказала, в какой деревне Шкловского района и для кого колол дрова глава государства в эту субботу. Напомним, в пятницу, 24 января, Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Шклов, а в субботу посетил малую родину — родную деревню.


Фото из телеграмм-канала Пул первого

— Президент колол дрова в своей родной деревне, Александрия-2. По поводу самих дров — насколько я знаю, большую часть из них развозят в общественные бани окрестных деревень. Не только Александрии, но и соседних, ближайших. И конечно, не продают, а раздают, — рассказала TUT.BY Наталья Эйсмонт.

Как ранее сообщалось, Александр Лукашенко также побывал на могилах мамы и тещи. Мать президента — Екатерина Трофимовна Лукашенко — умерла в мае 2015 года, ее похоронили на малой родине в Могилевской области. Теща главы государства — Елена Федоровна Желнерович — умерла в сентябре 2019 года.

 
 
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Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт рассказала, в какой деревне Шкловского района и для кого колол дрова глава государства в эту субботу.
 
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Колол дрова и сходил на могилы мамы и тещи. Как президент провел субботу в Шкловском районе
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