«У нас есть последний шанс, пока на рынке не случилась революция». Чего стоит бояться риэлтерам и почему измениться надо было еще вчера

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Приближается День риэлтера. Прошлый год для всего рынка был тяжелым - обсуждения возможных изменений законодательства, опасения за судьбу профессии... Какие выводы профессионалы сделали из всех этих проблем? Мы поговорили с руководителем группы компаний «Твоя столица» Владимиром Давидовичем о знаковых событиях в области технологий, персонала и законодательства, а также о том, с какими результатами риэлтерский рынок закончил прошлый год и с каким настроением смотрит в наступивший 2020-й.

«Переход от «бумаги» к «цифре» так или иначе произойдет» - Владимир Иванович, как вы оцениваете 2019-й год? Насколько успешным можно его назвать для риэлтерского рынка? - Прежде всего 2019-й стал годом волнений и новых инициатив на рынке. При всей своей неоднозначности и разнонаправленности векторов он однозначно прошел со знаком «+» в вопросах развития технологий, цифровизации рынка. Это весьма важно, если учесть, что мы все еще не приблизились к уровню таких развитых стран, как, к примеру, Швеция, Нидерланды, Норвегия, который они имели еще 5-7 лет назад. Основа законодательства, регулирующего белорусский рынок риэлтерских услуг, - Указ 15 - это документ 2006-го года, основные положения которого разрабатывались и того раньше, то есть по сути еще в «доинтернетное» время. «Бумажное» законодательство – «бумажный» рынок. Рынок, который не может в полной мере использовать инновации для создания актуальных продуктов для потребителя, снижения себестоимости и цены услуг, повышения траспарентности процессов для клиентов и контролирующих органов и, в конечном счете, доверия к самим риэлтерским компаниям.



Переход от «бумаги» к «цифре» так или иначе произойдет. Разница в том, по какому пути: эволюция (это хорошо) или революция (это хуже). При эволюционном пути происходит быстрый, но плавный переход от старого к новому, без ломки и разорений тех, кто не успел перевооружиться. Люди успевают переучиться, законодательство своевременно меняется под новые тенденции и так далее. Когда же в какой-то сфере ничего не изменяется, когда все вокруг уже перешли на новый этап – нужно ждать революции. Ее результат – потери, слом привычной системы, старый персонал может оказаться на улице на фоне острой нехватки квалифицированных кадров и так по порядку. Этот сценарий вполне возможен, учитывая, что сегодня мир активно внедряет PropTech-стандарты, а мы пользуемся бумажными носителями как основными. В 2019-м стартовал институт Авторизованных посредников, была создана платформа "Автоматизированное рабочее место риэлтера", разработан Электронный реестр договоров на оказание риэлтерских услуг, релиз которого ожидается в скором времени и т.д. Была проведена колоссальная работа по подготовке приведения законодательства к актуальным трендам. Пока не все идет так гладко, но мы движемся. В 2019-м это движение приобрело четкую направленность и нарастающую массу. И это хороший результат.



- Касательно авторизованных посредников. В прошлом году вашей компании удалось стать авторизованным посредником, который имеет право в электронном формате подавать документы для регистрации права собственности на недвижимость после сделки, и в этом же году вы приостановили эту деятельность. Почему? - Да, действительно, мы с готовностью внедрили эту технологию. Более того, мы дополнили эту программу возможностью удостоверения внешней формы электронного носителя, для чего прошли серьезную экспертизу в области безопасности, правильности ведения деятельности и компетенций сотрудников, и получили лицензию, которая выдается Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь. Мы это сделали для того, чтобы обеспечить нашим клиентам принцип «одного окна», когда и подать документы, и забрать свидетельство о государственной регистрации права собственности он может в нашем офисе, не теряя времени на очереди и коммуникации в Агентстве по госрегистрации и земельному кадастру. Ведь для нашего потребителя процесс работы с риэлтерской компанией должен быть безопасным, комфортным и быстрым.

Именно последнее стало причиной приостановки работы по этой программе. На практике быстро не получается. Ведь идея электронной регистрации права собственности в чем? Человек приходит в риэлтерскую компанию, мы проводим сделку купли-продажи и тут же подаем документы на регистрацию права собственности. Через несколько минут, пока клиент попьет кофе и получит рекомендации от наших специалистов, свидетельство должно быть у него в руках. Так это работает на развитых рынках, в той же Финляндии, например. У нас в лучшем случае это происходит в течение дня, что неактуально для клиента, который вынужден дважды посещать офис. Поэтому мы провели около 20 регистрационных действий, протестировали технологию и направили результаты с нашими предложениями в Национальное кадастровое агентство. Ждем результатов.



«Это позволит удалить задвоенные объекты, разница между которыми только в формате написания адреса» - Какие еще инновации вы могли бы отметить в сфере перехода на новые технологичные рельсы? - Разработаны прорывные технологии в области подготовки сделки как, пожалуй, самого ответственного этапа в работе риэлтерской компании. В Беларуси титул Торренса, когда добросовестный покупатель не может быть лишен права собственности независимо от легитимности предыдущих сделок с объектом, не действует. Напротив: существует множество причин, по которым сделка может быть признана недействительной даже спустя много лет. И покупатель может быть лишен квартиры или дома, даже если с момента признанной недействительной сделки эта квартира уже прошла через 10 рук. Ежегодно около 160 сделок в стране признаются недействительными. Риэлтерская компания призвана защитить интересы покупателя, для чего проверяет факты из истории квартиры, делая запросы в различные инстанции. Они касаются и данных по объекту, и персональных данных. Чтобы подготовить сделку, нужно провести серьезную информационную работу, для которой нужно иметь доступ к определенной информации. Только с развитием информационных технологий мы можем сделать этот процесс менее трудозатратным и, что важно, полностью прозрачным. Потому что при сборе информации в формате десятков запросов, ответов, бумажных справок, процесс неконтролируем извне. Непонятно, действует ли риэлтерская компания добросовестно. «Цифра» упростит эту работу и сделает ее прозрачной.



Такие технологии начали внедряться. Мы вместе с единомышленниками создали Союз компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности, основная задача которого - перевод риэлтерского бизнеса на новые технологичные рельсы для улучшения качества услуг, оказываемых клиентам. С Национальным центром электронных услуг мы разработали ресурс «Электронный реестр договоров на оказание риэлтерских услуг». Этот сервис позволяет на основе зарегистрированного риэлтерского договора делать запросы и получать информацию из государственных информационных ресурсов, например, из Единого регистра недвижимого имущества, из базы МВД и прочее. Причем это позволит на этом этапе верифицировать информацию и повысить качество баз данных на площадках, например, удалить задвоенные объекты, разница между которыми только в формате написания адреса. Помимо непосредственно доступа к информации, который упрощает работу риэлтера, ресурс решает проблему контроля: ведется оперативный учет заключаемых договоров плюс хранятся сведения о доступе к персональным данным. Это особенно актуально в контексте подготовки «Закона о персональных данных», со стартом действия которого риэлтеры, а вместе с ними и их клиенты, без должных технологий могут остаться в стороне, и число признанных недействительными сделок может стать больше в разы.



«Многие компании начали "перевооружение"» - Как воспринимаются эти инициативы рынком? - На рынок приходит понимание, что формат работы будет изменен: если не эволюционно, то технологической революцией. Многие компании начали «перевооружение», некоторые - нет. Последние настороженно относятся к продуктам PropTech – на рынке актуальна технологическая отсталость. Реальность же такова, что в компании должна быть хоть какая-то CRM-система, персонал должен уметь работать в ней, а не при помощи блокнотов и Excel. С другой стороны, прямой доступ, например, к реестру, предусмотрен посредством платформы «Автоматизированное рабочее место риэлтера», в режиме 24/7/365 через web-интерфейс. И взаимодействовать с ним смогут компании с разным технологическим уровнем. Есть и другая причина сопротивления – «цифра» подразумевает полную прозрачность процесса извне, в том числе контролирующим органам. А это не всем нравится, не каждый готов открывать процессы своей работы. И наконец, это означает повышение ответственности перед клиентом. Есть компании, которым нечего скрывать, потому что они добросовестно относятся к своим обязанностям, а кто-то не желает, чтобы их работу видели. Ведь риэлтерская услуга – не табуретка, где сразу видно, когда одна сторона не покрашена. Недобросовестно оказанная услуга может всплыть и через несколько лет.

Разумеется, одновременно с технологиями, должно развиваться и законодательство. Мощным драйвером для цифровизации всей экономики явился Декрет 8. Но активное развитие на нашем рынке пока ограничивается действующей нормативной базой, хотя работа ведется и перспективы рисуются положительными. Здесь можно идти по пути создания системы стандартов, которые послужат основой для планомерного изменения законодательных актов. Драйвером инновационного развития могут стать отраслевые центры компетенций, куда, помимо представителей бизнеса, войдут и учреждение образования. Это позволит аккумулировать ресурсы для развития, изучать международный опыт и представлять отрасль на международном рынке, создать институт обмена информацией между бизнесом и образованием.

- И, вероятно, улучшать качество кадров? - Разумеется, здесь также произошли положительные сдвиги. Мы сотрудничаем с БГТУ, с Институтом бизнеса БГУ при разработке мероприятий дорожной карты цифровой трансформации, а также в плане подготовки специалистов. Если раньше студенты часто обходили наш рынок стороной, ведь для агентской работы нужно созреть, набраться опыта, то сейчас с появлением новых технологий, актуальны молодые умы и особая подготовка. В результате сотрудничества рынок получит необходимый потенциал квалифицированных специалистов.

- Возвращаясь к разным приоритетам игроков риэлтерского рынка, есть ли положительные примеры взаимодействия? - Разумеется. Это еще один положительный момент в прошлом году и пример того, что мы можем работать вместе. Участники рынка консолидировались для разработки новых нормативных документов, которые будут регламентировать оплату риэлтерских услуг. Все считают, что тарифы –это вчерашний день. От этого давно пора уходить к конкурентному рынку. Это позволит устанавливать стоимость на услуги в соответствии с их ценностью для потребителя, и предлагать рынку новые решения и продукты, актуальные в третьем десятилетии 21-го века. Вселяет оптимизм, что в Совете Министров, МАРТе и Министерстве экономики нас услышали, надеемся на конструктивную работу и с нашим регулятором Министерством юстиции. С таким оптимистичным взглядом мы начинаем новый 2020-й год.

