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Первая партия норвежской нефти начала поступать на «Нафтан»
26.01.2020 11:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первая партия норвежской нефти начала поступать на ОАО «Нафтан», сообщили
«Состав с первой партией норвежкой нефти утром в воскресенье прибыл на станцию „Новополоцк“. После оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ», — проинформировали в пресс-службе.
Как
Представители «Литовских железных дорог» уточняли, что в сутки планируется отправлять по 90 вагонов или два состава по 40−50 вагонов каждый. Весь груз предполагается доставить в течение двух недель. Поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, Россия с 1 января остановила поставку нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), хотя с 4 января поставки были частично возобновлены нефтяными компаниями группы «Сафмар» Михаила Гуцериева.
Белорусские власти сообщили, что предложения об импорте нефти они направили Балтийским странам, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану. Кроме того, по словам президента страны Александра Лукашенко, переговоры о поставках нефти ведутся также с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Лукашенко
В прошлом году Беларусь импортировала из РФ 17,6 млн тонн нефти.
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Первая партия норвежской нефти начала поступать на ОАО «Нафтан», сообщили агентству «Интерфакс-Запад» в пресс-службе концерна «Белнефтехим».
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