«Подвел и отца, и государство». Судят сына экс-гендиректора «Ивацевичдрева», который сидит за коррупцию

Источник материала: Tut.by

28 января в Ивацевичах начали рассматривать уголовное дело Александра Шульги — сына осужденного за коррупцию экс-гендиректора ОАО «Ивацевичдрев » Владимира Шульги. Мужчине вменяется пособничество в злоупотреблении его отцом служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.



Свидетели по делу. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

По версии обвинения, Александр Шульга вместе с приятелем Александром Непляховичем создал две иностранные компании — National Resources L.P. (Литва) и Great Imports/exports L.P. (Шотландия). Через эти компании они закупали у иностранных производителей меламин для производства ДСП и по завышенным ценам поставляли на ОАО «Ивацевичдрев». Благодаря содействию со стороны Владимира Шульги, компании его сына признавались победителями в тендерах, они заключали контракты и систематически получали прибыль.

Так, например, фирма, подконтрольная Непляховичу и Шульге-младшему, закупила у австрийского производителя 102 тонны меламина за 120,5 тыс. евро с учетом доставки. «Ивацевичдрев» же они его продали за 156 тыс. евро. Если бы белорусское предприятие закупало сырье без посредников, то сэкономило бы около 35,5 тыс. евро.

Позже Непляхович и Шульга-младший, по информации следствия, закупили 526 тонн австрийского меламина за почти 600 тыс. евро. На «Ивацевичдрев» они его поставили за 668 тыс. евро. Профит посредников составил почти 69,5 тыс. евро.

Помимо меламина, фирма, подконтрольная Шульге и Непляховичу, занималась закупками химических добавок. В Австрии они закупили их на 364,5 тыс. евро, а на «Ивацевичдрев» поставили за 510,5 евро, заработав при этом почти 146 тыс. евро.

Всего в деле шесть таких эпизодов. Причиненный ОАО «Ивацевичдрев» ущерб оценили в 749 тысяч белорусских рублей. Такую сумму предприятие могло сэкономить, если бы покупало меламин непосредственно у производителей, а не через подконтрольные Непляховичу и Шульге-младшему фирмы.

Из трех участников схемы двое получили сроки еще в ноябре 2018 года. Экс-гендиректора ОАО «Ивацевичдрев» Владимира Шульгу и Александра Непляховича судили вместе. Первого признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и дали пять лет колонии усиленного режима. Непляховичу дали 4 года лишения свободы за пособничество.

Дело же Шульги-младшего выделили в отдельное производство. Он полностью возместил ущерб и подал ходатайство об освобождении от уголовной ответственности. Просьба была отклонена и дело направили в суд.

«Подвел и отца, и предприятие, и государство»

Александр Шульга в суде полностью признал свою вину. Он рассказал, что бизнесом занимается еще с пятого курса университета:

— Вся моя жизнь была связана с зарабатыванием денег.

В 2012 году он вместе с Непляховичем изучил спрос и предложение на площадке электронных торгов. Их заинтересовал меламин, который на тот момент ОАО «Ивацевичдрев» закупало через российскую фирму у польского производителя. Стоимость составляла 1750 евро за тонну. При этом в Австрии можно было купить меламин по 1180 евро за тонну. К этой цене они добавили 100 евро расходов на доставку, свою «наценку» и отправили свое предложение «Ивацевичдрев»:

— Сделали коммерческое предложение по 1450 за тонну и отправили на почту в Ивацевичи. После этого начали сотрудничать, — рассказал Александр Шульга.

Со временем цены на европейский меламин подскочили — и с австрийцами стало невыгодно работать. Тогда Непляхович и Шульга-младший нашли производителей в Китае. В суде обвиняемый сообщил, что на тот момент они были единственными, кто поставлял в Беларусь китайский меламин. Предприниматели предоставили «Ивацевичдрев» пробную партию товара. Белорусское предприятие качество китайского сырья устроило, и фирма-посредник начала поставки. В Китае они закупили 320 тонн меламина за более чем 307 тыс. евро с учетом доставки. На «Ивацевичдрев» они его поставили за 416 тыс. евро. Разница составила почти 109 тыс. евро.

— Я подвел и отца, и предприятие, и государство потому, что по завышенным ценам мы поставляли меламин. Понимаете, 1750 евро за тонну [цена, по которой закупали польский меламин] против 1450 евро за тонну [цена, которую предложило «Ивацевичдревe» фирма-посредник]. Вроде как и сам зарабатываешь, и предприятию меньше нагрузка. Всем хорошо, — рассказал Александр Шульга.

По словам обвиняемого, договоренностей с отцом о покровительстве на тендерах не было. Александр Шульга настаивает, что они с Непляховичем очень хорошо знали рынок и конкурентов — и давали лучшую цену:

— Почему они [работники «Ивацевичдревf"] не делали коммерческие запросы производителям? Им же никто не запрещал. Они просто этого не делали — привыкли все.

«Пуля пролетела возле уха»

Напомним, Александра Непляховича, Владимира и Александра Шульгу КГБ задержал в апреле 2017 года.

Как заявил Александр Лукашенко, на экс-директора предприятия Владимира Шульгу ему положили на стол целую папку с «железными материалами», где указывалось, с кем он встречался и как делил деньги.

«Человека один раз простили. Пуля пролетела возле уха. Отправили на завод: «Иди работай, показывай результат, там посмотрим». А он начал воровством заниматься. Что он, с сыном сидит сейчас? Ну вот, сам сел и сына посадил. И сколько еще пойдет за ним. И прощения не будет», — вспомнил эпизод из биографии Шульги президент Беларуси.

Владимир Шульга возглавил ОАО «Ивацевичдрев» в конце 2012 года. До этого он занимал пост председателя концерна «Беллесбумпром». Кадровая перестановка произошла после визита на ОАО «Ивацевичдрев» Александра Лукашенко, который приехал выяснить, как выполняется программа модернизации предприятий деревообработки. Во время визита президент отошел от запланированной программы и направился на старый завод, где царил хаос. В результате глава государства отстранил от работы гендиректора Бориса Михнюка и приказал назначить Владимира Шульгу, который на то время занимал пост председателя концерна «Беллесбумпром».

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com