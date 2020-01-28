Война идет, а вы болтовней занимаетесь! Лукашенко потребовал Витебщину вернуть 3 млрд рублей

Источник материала: Tut.by

У Витебской области накопились серьезные долги в сфере агропромышленного комплекса, но что с ними делать — пока не решили. Александр Лукашенко потребовал так или иначе деньги вернуть, сообщает пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

По словам премьер-министра Сергея Румаса, агропромышленный комплекс Витебской области накопил долгов на 3 млрд рублей. Специалисты прорабатывали различные варианты, что делать с этой задолженностью, но к единому решению пока не пришли.

— При всей макроэкономической стабильности у нас проблем хватает в экономике, поэтому надо исходить из этого, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Или оставляйте эти долги в колхозах и совхозах (мы их отсрочим, и банки будут на них в период отсрочки нормально смотреть, а не коэффициенты считать), или же мы передадим эти долги головному предприятию, или же аккумулируем в агентстве (среди предложений — создать организацию по управлению долгами. — Прим. редакции).

Президенту предложили произвести «техническую расчистку» балансов предприятий, чтобы у них на балансах не числилось долгов. Это позволит автоматически улучшить коэффициенты платежеспособности предприятий, они станут более привлекательными заемщиками.

— Прорабатывайте вопрос (если это возможно) у агентства сконцентрировать долги, — сказал Лукашенко. — Но обязательно они (предприятия. — Прим. редакции) хоть по центу, по рублю должны платить. Пускай этот год мы им скажем: давайте посмотрим, как будете работать, трогать не будем. С 1 января будущего года они хоть рубль должны платить, они должны знать, что по долгам надо рассчитываться, никакого списания!

Александр Лукашенко напомнил, что сейчас Беларусь теряет большие деньги на фоне налогового маневра в России, поэтому крайне важно искать резервы по всем направлениям.

— Вопрос в спасении области и крестьян. А чтобы их спасти, их надо там объединить и заставить работать. И заплатить им деньги. И сказать, что молоко и мясо в этом году кровь из носу вы должны на головное предприятие поставить. Или нет? Война идет, а вы болтовней занимаетесь, — раскритиковал положение дел Лукашенко.

Что вызывает недовольство Лукашенко на Витебщине?

28 января президент проводит совещание по вопросам АПК Витебской области. В конце ноября президент Беларуси уже обсуждал проблемы агропромышленного комплекса региона. Ему предложили создать в регионе суперкрупный холдинг, который бы занял две трети территории области, но Александр Лукашенко со скепсисом отнесся к этой идее. Также он отметил низкую инвестиционную активность, падение экспортного потенциала и как результат ухудшение финансового состояния предприятий в Витебской области.

В Витебской области, напомним, зарплаты и небольшие, и платят их в некоторых организациях по частям и с задержками .

— Как информирует Белстат, 37% работников села (Витебской области. — Прим.) получают зарплату ниже 500 рублей, а 40 организаций даже не могут обеспечивать ее регулярную и самостоятельную выплату. Притом у меня складывается мнение, что когда мы говорим 500 рублей, это у некоторых хозяйств начисленная зарплата, а выдаете вы ее по частям — по 100−150 рублей. И считается, что у вас средняя зарплата 500 рублей. Кого вы обманываете?

Сейчас готовится проект указа президента по развитию АПК Витебской области.