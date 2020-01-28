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В Беларуси полностью оцифровали процедуру закупки из одного источника

28.01.2020 — Новости Экономики | Единство  
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Источник материала: Единство

"До настоящего времени процедура закупки из одного источника существовала в стране лишь в бумажном виде. Национальный центр маркетинга разработал и запустил в работу новый формат, поддерживающий полную оцифровку проведения данной процедуры. Стало доступным проведение в электронном виде полного цикла процедуры закупки из одного источника", - пояснили в НЦМ.

Благодаря новому формату заказчик теперь может провести на электронной торговой площадке все важнейшие этапы закупки из одного источника. В цифровом поле потенциальные участники подают предложения, заказчики их рассматривают, здесь же проходит принятие решения о выборе участника процедуры закупки и заключение с ним договора.

"Каждый этап проводимой процедуры отображается в открытом доступе в хронологии событий, что обеспечивает ее максимальную доступность и прозрачность", - обратили внимание в Национальном центре маркетинга.

Заказчики, которые уже опробовали новый формат, отметили, что на организацию и проведение процедуры теперь уходит значительно меньше времени, так как большинство процессов автоматизировано и не требует от заказчика повторения одних и тех же действий. Поставщики товаров (работ, услуг) оценили доступность процедур, участие в которых ранее ограничивалось кругом приглашенных заказчиком лиц.

БЕЛТА

 
 
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Процедура закупки из одного источника полностью переведена в цифровой формат, сообщили в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси.
 
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