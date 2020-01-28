«Транснефть»: заявок на прокачку нефти в феврале на белорусские НПЗ нет

Источник материала: Tut.by

«Транснефть» в январе перераспределила нефть, которая могла бы быть поставлена на НПЗ Беларуси, в том числе в порты, сообщил Интерфаксу глава компании Николай Токарев.



Фото: Reuters

Он заметил, что пока заявок на прокачку нефти в феврале на белорусские НПЗ нет.

«У нас проблем не возникло. Перенаправили, в том числе, и в порты. Это обычная практика. Мы говорили по этому поводу, что большой проблемы для нас это не составит. Пока заявок на февраль не было. Но если с „Сафмаром“ договорятся, то мы прокачаем», — сказал он.

Как сообщалось, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, Россия с 1 января остановила поставку нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам, хотя с 4 января поставки были частично возобновлены нефтяными компаниями группы «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Белорусские власти сообщили, что предложения об импорте нефти они направили странам Балтии, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану. Кроме того, по словам президента страны Александра Лукашенко, переговоры о поставках нефти ведутся также с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.

21 января Лукашенко заявил, что страна будет добиваться того, чтобы ввозимая из России нефть составляла 30−40% всей потребности, а по 30% нефти она должна импортировать через страны Балтии и Украину.

В прошлом году Беларусь импортировала из РФ 17,6 млн тонн нефти.