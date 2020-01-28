ТОП-3 самых надежных и неубиваемых авто

Более 50% автомобилей, которые ездят по дорогам стран СНГ, выпущены 10 лет назад. Несмотря на «возраст», многие марки могут служить еще долго, если за ними хорошо ухаживать. Самыми долговечными и прочными считаются немецкие и японские автомобили.

Двигатели «немцев» проходят по 500 тысяч километров, «японцев» - более 600 тысяч километров. В то же время ресурсы корейских, американских и французских двигателей способны пройти без ремонта порядка 300 тысяч пробега. Что касается российских авто, то им может понадобиться ремонт уже после прохождения 150-200 тысяч километров. Надежные запчасти можно найти по ссылке: www.autosteering.ru/p/msg .

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