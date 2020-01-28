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ТОП-3 самых надежных и неубиваемых авто

28.01.2020 12:36 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Более 50% автомобилей, которые ездят по дорогам стран СНГ, выпущены 10 лет назад. Несмотря на «возраст», многие марки могут служить еще долго, если за ними хорошо ухаживать. Самыми долговечными и прочными считаются немецкие и японские автомобили.

Двигатели «немцев» проходят по 500 тысяч километров, «японцев» - более 600 тысяч километров. В то же время ресурсы корейских, американских и французских двигателей способны пройти без ремонта порядка 300 тысяч пробега. Что касается российских авто, то им может понадобиться ремонт уже после прохождения 150-200 тысяч километров. Надежные запчасти можно найти по ссылке: www.autosteering.ru/p/msg.

Какие авто в топе популярных у россиян, и у белорусов

  1. Toyota Camry. Один из самых востребованных иностранных автомобилей, который покупают охотно из-за лояльной стоимости. Даже подержанные Camry 6-го поколения (2006 года выпуска) могут служить еще лет 15 у нового хозяина. Плюсы этого авто – надежность тормозов, подвески и мотора. Минусы – слабая звукоизоляция, скрип и шум в салоне. «Камри» требуют в год примерно тысячу долларов на техобслуживание и расходники.
  2. Audi A4 – еще один долгожитель. Выпущен в Германии, популярен в Беларуси и странах-соседях. Чемпион по пробегам – может пройти до 700 тысяч км и больше. Славится жесткостью подвески и надежной работой двигателя. Из минусов – невысокий клиренс (11 см) и дороговизна ремонта. Например, поменять сцепление или гидроблок можно примерно за 200 долларов.
  3. Skoda Octavia – добропорядочный «чех» с прочными тормозами. Его плюсы – надежное сцепление и жесткая подвеска. Купленное на вторичном рынке авто при хорошем уходе может служить еще лет 15, а проедет до 200 тысяч км. Среди минусов – экономный дизайн, слабое техоснащение и трансмиссии.
 
 
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Более 50% автомобилей, которые ездят по дорогам стран СНГ, выпущены 10 лет назад. Несмотря на «возраст», многие марки могут служить еще долго, если за ними хорошо...
 
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