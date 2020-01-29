Цены на сжиженный газ для коммунально-бытового потребления повышены на 4%

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси повышены предельные максимальные отпускные цены на углеводородные сжиженные топливные газы для коммунально-бытового потребления. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 16 января 2020 года №2 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА .

Предельная максимальная цена 1 т сжиженного газа марок СПБТ, ПТ, БТ, который реализуется организациям, входящим в состав «Белтопгаза», на условиях «франко-отправление» составит Br416,75 (ранее — Br400,82), на условиях «франко-склад организации-изготовителя» — Br415,5 (ранее — Br399,62). Что касается отпускной цены на такой газ для организаций, которые не входят в состав «Белтопгаза», то она формируется с учетом конъюнктуры рынка.

Отпускная цена на газ для заправки в баллоны, реализуемый юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выросла с Br422,48 до Br439,27 за 1 т.

Постановление не распространяется на сжиженный газ, который реализуется гражданам.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

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