Банкротится десятое райпо на Витебщине. Его долги - более миллиона долларов

Источник материала: Tut.by

Экономический суд Витебской области открыл в отношении Городокского райпо конкурсное производство и начал подготовку к банкротству предприятия.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В ноябре прошлого года экономический суд области назначил районному потребительскому обществу защитный период до 10 января 2020-го.

Кредиторская задолженность предприятия по состоянию на 1 октября 2019 года достигла 2,9 млн рублей. Долги перед работниками и по обязательным платежам в бюджет составляют 44 тысячи рублей. При этом около 92% долгов просрочены. В отношении райпо возбуждено 138 исполнительных производств на более чем 3 млн рублей.

Стоимость имущества райпо оценивают в 6,1 млн рублей. Но это в основном низколиквидные активы с неопределенной перспективой продажи.

Первое собрание кредиторов пройдет 20 апреля в экономическом суде области. Разбирательство по делу начнется на следующий день.

Потребкооперация в Витебской области переживает далеко не лучшие времена. Райпо разоряются буквально одно за другим. Так, в 2018—2019 годах банкротами стали Толочинское, Полоцкое, Оршанское, Браславское, Шумилинское, Глубокское, Миорское районные потребительские общества. Городокское райпо станет десятым по счету банкротом.