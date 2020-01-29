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Банкротится десятое райпо на Витебщине. Его долги - более миллиона долларов
29.01.2020 09:28 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экономический суд Витебской области открыл в отношении Городокского райпо конкурсное производство и начал подготовку к банкротству предприятия.
В ноябре прошлого года экономический суд области назначил районному потребительскому обществу защитный период до 10 января 2020-го.
Кредиторская задолженность предприятия по состоянию на 1 октября 2019 года достигла 2,9 млн рублей. Долги перед работниками и по обязательным платежам в бюджет составляют 44 тысячи рублей. При этом около 92% долгов просрочены. В отношении райпо возбуждено 138 исполнительных производств на более чем 3 млн рублей.
Стоимость имущества райпо оценивают в 6,1 млн рублей. Но это в основном низколиквидные активы с неопределенной перспективой продажи.
Первое собрание кредиторов пройдет 20 апреля в экономическом суде области. Разбирательство по делу начнется на следующий день.
Потребкооперация в Витебской области переживает далеко не лучшие времена. Райпо разоряются буквально одно за другим. Так, в 2018—2019 годах
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В отношении райпо возбуждено 138 исполнительных производств на более чем 3 млн рублей.
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