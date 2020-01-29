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В Беларуси с 1 февраля установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов

29.01.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Беларуси с 1 февраля установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов
Изменения предусмотрены постановлением Министерства труда и социальной защиты от 22 января 2020 года № 7.

Таким образом, минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек с 1 февраля по 30 апреля в расчете на месяц составит 374,89 рубля. Напомним, что с 1 ноября прошлого года по 31 января МПБ находился на уровне 372,06 рубля.

Кроме того, установлены среднедушевые минимальные потребительские бюджеты:

  • молодой семьи из трех человек в размере 408,51 (ранее – 405,25) рубля;
  • трудоспособного населения – 479,88 (ранее – 475,56) рубля;
  • пенсионеров – 375,65 (ранее – 371,51) рубля;
  • студентов – 355,65 (ранее – 351,90) рубля;
  • детей в возрасте до 3 лет – 304,66 (ранее – 301,80) рубля;
  • детей в возрасте от 3 до 6 лет – 401,78 (ранее – 398,68) рубля;
  • детей в возрасте от 6 до 18 лет – 407,68 (ранее – 405,17) рубля;
  • семья из четырех человек – 374,89 (ранее – 372,6) рубля.

Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека. Удельный вес статей расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах декабря 2019 года распределен так:

  • продукты питания – 48,5%,
  • одежда, белье, обувь – 19,1%,
  • ЖКУ – 8,4%,
  • бытовые услуги, транспорт, связь – 9,1%,
  • мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения – 9%,
  • культурно-просветительные мероприятия и отдых – 1,4%,
  • взносы и платежи – 2,1%,
  • лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены – 2,4%.

Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты утверждаются ежеквартально.  Эти данные используются для анализа достигнутого уровня жизни населения и прогнозирования его изменений, оценки материального положения различных групп населения, типов семей, покупательной способности доходов населения, обоснования размеров минимальных социально-трудовых гарантий.

По информации БелТА

 
 
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