В Беларуси с 1 февраля установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов

Источник материала: Полесская правда



Изменения предусмотрены постановлением Министерства труда и социальной защиты от 22 января 2020 года № 7.

Таким образом, минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек с 1 февраля по 30 апреля в расчете на месяц составит 374,89 рубля. Напомним, что с 1 ноября прошлого года по 31 января МПБ находился на уровне 372,06 рубля.

Кроме того, установлены среднедушевые минимальные потребительские бюджеты:

молодой семьи из трех человек в размере 408,51 (ранее – 405,25) рубля;

трудоспособного населения – 479,88 (ранее – 475,56) рубля;

пенсионеров – 375,65 (ранее – 371,51) рубля;

студентов – 355,65 (ранее – 351,90) рубля;

детей в возрасте до 3 лет – 304,66 (ранее – 301,80) рубля;

детей в возрасте от 3 до 6 лет – 401,78 (ранее – 398,68) рубля;

детей в возрасте от 6 до 18 лет – 407,68 (ранее – 405,17) рубля;

семья из четырех человек – 374,89 (ранее – 372,6) рубля.

Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека. Удельный вес статей расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах декабря 2019 года распределен так:

продукты питания – 48,5%,

одежда, белье, обувь – 19,1%,

ЖКУ – 8,4%,

бытовые услуги, транспорт, связь – 9,1%,

мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения – 9%,

культурно-просветительные мероприятия и отдых – 1,4%,

взносы и платежи – 2,1%,

лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены – 2,4%.

Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты утверждаются ежеквартально. Эти данные используются для анализа достигнутого уровня жизни населения и прогнозирования его изменений, оценки материального положения различных групп населения, типов семей, покупательной способности доходов населения, обоснования размеров минимальных социально-трудовых гарантий.