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​ТЕХНОНИКОЛЬ представляет новые коллекции гибкой черепицы

29.01.2020 12:20 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

ТЕХНОНИКОЛЬ производит более 3 тысяч видов продукции, постоянно расширяя ассортимент материалов в соответствии с требованиями рынка. В 2019 году компания представила сразу две новинки среди материалов для скатной кровли, коллекции двухслойной черепицы Фазенда"и однослойной черепицы Оптима. Постоянный аудит потребительского спроса, изучение трендов в архитектуре позволили экспертам компании разработать новые решения для сегмента малоэтажного строительства. Ассортимент гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ пополнился материалами, при создании которых специалисты опирались на качество и доступность. Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS теперь представлена в семи коллекциях. Седьмой по счету стала коллекция Фазенда. Двухслойная черепица производится на основе уникальных рецептур, разработанных в собственных научных центрах корпорации, что позволило добиться качества материала, соответствующего мировым стандартам.

Палитра новинки включает четыре цвета, красный, зеленый, коричневый и серый. Защитная посыпка выполнена из цветной базальтовой крошки с добавлением антрацита, благодаря чему популярная форма нарезки "драконий зуб" выглядит еще более эффектно. Гарантия на двухслойную черепицу коллекции Фазенда составляет 20 лет.

В ассортименте однослойной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ появилась новая серия Оптима. Материал, представленный в красном, зеленом, сером и коричневом цветах, служит отличным вариантом доступного финишного покрытия для скатной кровли с гарантией производителя 10 лет. Однослойная гибкая черепица серии Оптима выпускается в традиционной нарезке "соната". Монопосыпка из базальтовых гранул позволила создать матовую палитру в популярных цветах с выраженной тенью.

В последнее время мы очень четко наблюдаем, как предпочтения покупателей смещаются в сторону надежности и доступности, отмечает коммерческий директор направления Скатная кровля и Холст компании ТЕХНОНИКОЛЬ Дмитрий Рындин. В этом смысле мы считаем своей основной задачей не просто удовлетворить потребительский спрос, а предвосхитить тренды ближайшего будущего.

Инновационность наших продуктов, гибкой черепицы Фазенда и Оптима, прежде всего в том, что при использовании уникальных рецептур, которые были разработаны в наших научных центрах, мы смогли не просто сохранить стандартное американское качество, а предусмотреть серьезный запас по физико-техническим характеристикам.

Мы предлагаем потребителям выбрать решение по вкусу и возможностям. И если однослойная черепица была представлена и ранее в бюджетном ценовом сегменте, то двухслойная черепица для бюджетного коттеджного строительства есть абсолютно новое явление для российского рынка строительных материалов.

www.tn.ru​
 
 
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ТЕХНОНИКОЛЬ производит более 3 тысяч видов продукции, постоянно расширяя ассортимент материалов в соответствии с требованиями рынка. В 2019 году компания...
 
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