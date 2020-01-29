Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ​ТЕХНОНИКОЛЬ представляет новые коллекции гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ производит более 3 тысяч видов продукции, постоянно расширяя ассортимент материалов в соответствии с требованиями рынка. В 2019 году компания...

ТЕХНОНИКОЛЬ производит более 3 тысяч видов продукции, постоянно расширяя ассортимент материалов в соответствии с требованиями рынка. В 2019 году компания представила сразу две новинки среди материалов для скатной кровли, коллекции двухслойной черепицы Фазенда"и однослойной черепицы Оптима. Постоянный аудит потребительского спроса, изучение трендов в архитектуре позволили экспертам компании разработать новые решения для сегмента малоэтажного строительства. Ассортимент гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ пополнился материалами, при создании которых специалисты опирались на качество и доступность. Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS теперь представлена в семи коллекциях. Седьмой по счету стала коллекция Фазенда. Двухслойная черепица производится на основе уникальных рецептур, разработанных в собственных научных центрах корпорации, что позволило добиться качества материала, соответствующего мировым стандартам.Палитра новинки включает четыре цвета, красный, зеленый, коричневый и серый. Защитная посыпка выполнена из цветной базальтовой крошки с добавлением антрацита, благодаря чему популярная форма нарезки "драконий зуб" выглядит еще более эффектно. Гарантия на двухслойную черепицу коллекции Фазенда составляет 20 лет.В ассортименте однослойной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ появилась новая серия Оптима. Материал, представленный в красном, зеленом, сером и коричневом цветах, служит отличным вариантом доступного финишного покрытия для скатной кровли с гарантией производителя 10 лет. Однослойная гибкая черепица серии Оптима выпускается в традиционной нарезке "соната". Монопосыпка из базальтовых гранул позволила создать матовую палитру в популярных цветах с выраженной тенью.В последнее время мы очень четко наблюдаем, как предпочтения покупателей смещаются в сторону надежности и доступности, отмечает коммерческий директор направления Скатная кровля и Холст компании ТЕХНОНИКОЛЬ Дмитрий Рындин. В этом смысле мы считаем своей основной задачей не просто удовлетворить потребительский спрос, а предвосхитить тренды ближайшего будущего.Инновационность наших продуктов, гибкой черепицы Фазенда и Оптима, прежде всего в том, что при использовании уникальных рецептур, которые были разработаны в наших научных центрах, мы смогли не просто сохранить стандартное американское качество, а предусмотреть серьезный запас по физико-техническим характеристикам.Мы предлагаем потребителям выбрать решение по вкусу и возможностям. И если однослойная черепица была представлена и ранее в бюджетном ценовом сегменте, то двухслойная черепица для бюджетного коттеджного строительства есть абсолютно новое явление для российского рынка строительных материалов.www.tn.ru​