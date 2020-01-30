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Как планируют спасать брестскую «лампочку», где зарплата ниже 500 рублей

30.01.2020 08:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Судьбу Брестского электролампового завода обсудили 29 января во время рабочей встречи на предприятии с участием министра промышленности Павла Утюпина, сообщает «Вечерний Брест».


ОАО «Брестский электроламповый завод» в последние несколько лет лихорадит. С 2018 года объемы производства упали в три раза. Количество работающих уменьшилось вдвое — их сейчас меньше 600 человек. Средняя зарплата в минувшем году не превысила 500 рублей.

С 2018 года на заводе введено прямое управление холдинга «Горизонт». Вместе с тем, в ситуации, когда долги только перед банками составляют порядка 20 млн долларов, нет достаточно средств на закупку материалов и комплектующих.

Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда 20 января поднимал проблему на рабочей встрече у президента. Было принято решение совместно с Министерством промышленности изучить ситуацию на месте. 29 января министр промышленности Павел Утюпин, Михаил Орда, губернатор Брестчины Анатолий Лис, представители всех заинтересованных служб и ведомств прошлись по цехам и пообщались с коллективом.

По словам Павла Утюпина, стоит задача «переломить» структуру производства. БЭЛЗ массово выпускал так называемые лампы общего назначения (ЛОН). В настоящее время нужна другая продукция. Например, светодиодные лампы. Реализация нового проекта началась во втором полугодии минувшего года. На предприятии запустили новые линии, и они теперь полностью загружены. Управляющая компания пересмотрела договорные отношения с поставщиками комплектующих, договорилась о снижении цен. В итоге на предприятии поняли, что лампочки из Бреста также могут быть конкурентоспособными.

Есть необходимость установки новых линий, замены старого оборудования. Лампы общего назначения будут занимать не более 40 процентов в общем объеме — и их доля будет постоянно снижаться.

 
Теги: Брест
 
 
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