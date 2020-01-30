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Тапас показал свой новый БЦ «Аякс», который уже наполовину арендовали айтишники, хотя объект еще строится

30.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тапас показал свой новый БЦ «Аякс», который уже наполовину арендовали айтишники, хотя объект еще строится

Бывший долгострой приобрел вторую жизнь

Строительство бизнес-центра «Аякс» начинало ООО «Слайд плюс», которое приобрело земельный участок на аукционе. Но из-за финансовых затруднений не смогло его завершить. В 2018 году группа компаний «Тапас» выкупила бизнес-центр у «Слайд плюс» и продолжила его возведение. На тот момент офисное здание имело 10% готовности, сейчас она составляет 98%.

Бизнес-центр «Аякс» назван в честь одного из самых ярких и могущественных героев Древней Греции – Аякса Великого.

Тапас показал свой новый БЦ «Аякс», который уже наполовину арендовали айтишники, хотя объект еще строится

- Здание превратилось в долгострой и фактически на перекрестке дорог создало немало проблем для горожан. Компания «Тапас», с учетом своих наработок на БЦ «Футурис» и предложений IT-компаний, полностью пересмотрела проект, перепроектировала фасад бизнес-центра, все инженерные системы и планировочные решения. В «Аяксе» они получились даже более инновационные, чем в «Футурисе». Все наши усилия были нацелены на то, чтобы полностью обеспечить максимальный комфорт в здании для арендаторов, - отвечает на вопрос корреспондента Realt.byзаместитель управляющего по строительству группы компаний «Тапас» Николай Требенок.

Тапас показал свой новый БЦ «Аякс», который уже наполовину арендовали айтишники, хотя объект еще строится
Тапас показал свой новый БЦ «Аякс», который уже наполовину арендовали айтишники, хотя объект еще строится

Здание претендует на класс А

Бизнес-центр «Аякс» в первую очередь привлекает арендаторов своим удачным месторасположением на карте Минска. Офисное здание находится недалеко от центра города, на улице Могилевской, рядом со станцией метро «Институт культуры».

Тапас показал свой новый БЦ «Аякс», который уже наполовину арендовали айтишники, хотя объект еще строится

Современное офисное здание с медиафасадом, который по сравнению с «Футурисом» стал более инновационным, насчитывает 16 этажей.

Тапас показал свой новый БЦ «Аякс», который уже наполовину арендовали айтишники, хотя объект еще строится

- Технологии медиафасадов постоянно совершенствуются. В «Аяксе» под мультимедийный экран используются две основные стороны фасада здания, а оставшиеся две будут выполнять функцию светодинамической архитектурной подсветки. Графика будет работать от уровня 7-го этажа и выше, - рассказывает Николай Требенок.

При остеклении фасада здания применена энергоэффективная система AGC с повышенной степенью отражения ультрафиолетовых лучей.

В лифтовом холле бизнес-центра оборудованы бесшумные скоростные лифты «KONE» - два пассажирских и один пожарный.

На первом этаже находится лобби-бар, где можно будет выпить чашечку кофе и приятно отдохнуть.

Тапас показал свой новый БЦ «Аякс», который уже наполовину арендовали айтишники, хотя объект еще строится
так лобби выглядит сегодня
Тапас показал свой новый БЦ «Аякс», который уже наполовину арендовали айтишники, хотя объект еще строится
так лобби будет выглядеть после ввода объекта

Здесь также размещаются два кафе, каждое из которых рассчитано на 45 мест, помещение охраны, служебные помещения и санузлы.

Здание будет работать круглосуточно семь дней в неделю. Проход к рабочим местам организуют через турникет. Служба охраны сможет моментально реагировать на все проблемные вопросы, которые будут волновать арендаторов.

В подвале здания оборудуют тренажерный зал.

Офисные помещения расположены с 2-го по 15-й этаж.

К бизнес-центру примыкает 4-уровневый открытый паркинг на 146 машиномест. Здесь установят два грузовых лифта Doppler грузоподъемностью 4500 кг для подъема автомобиля с водителем на различные уровни парковки.

Тапас показал свой новый БЦ «Аякс», который уже наполовину арендовали айтишники, хотя объект еще строится
Тапас показал свой новый БЦ «Аякс», который уже наполовину арендовали айтишники, хотя объект еще строится
Тапас показал свой новый БЦ «Аякс», который уже наполовину арендовали айтишники, хотя объект еще строится

Рядом с бизнес-центром находится открытая плоскостная охраняемая парковка на 220 машиномест.

Недалеко от офисного здания компания «Промекс» строит многоуровневый открытый паркинг на 240 машиномест, которым смогут пользоваться и арендаторы «Аякса».

Тапас показал свой новый БЦ «Аякс», который уже наполовину арендовали айтишники, хотя объект еще строится

На вопрос, на самом ли деле бизнес-центр будет относиться к самому высокому классу А, заместитель управляющего по строительству группы компаний «Тапас» отвечает:

- Мы хотели бы, чтобы так и было, потому что этот класс подтверждает местоположение здания, наличие парковочных мест, инженерных систем, собственной инфраструктуры. Думаю, что в конечном итоге класс здания определят сами арендаторы и рынок.

Основные арендаторы – IT-компании

- Рынок диктует свои условия, но мы ориентируемся на самых требовательных арендаторов, которыми сегодня являются IT-компании. Они нуждаются в современных офисных зданиях мирового уровня по инженерной инфраструктуре, климат-контролю, энергообеспечению, возможности организации open-spaсe под свои гибкие технологии, способные быстро и логично трансформироваться без больших финансовых затрат. Все эти условия мы обеспечиваем в своем здании, - рассказывает Николай Требенок.

Семь этажей бизнес-центра проектировались и строились под нужды якорного арендатора – компании iTechArtGroup, которая занимает с 9-го по 15-й этаж и с которой уже подписан договор.

Тапас показал свой новый БЦ «Аякс», который уже наполовину арендовали айтишники, хотя объект еще строится

Мы побывали на 15-м этаже бизнес-центра. Общая его площадь, как и всех других, составляет порядка 1000 квадратных метров.

Тапас показал свой новый БЦ «Аякс», который уже наполовину арендовали айтишники, хотя объект еще строится

Структура этажа имеет центральное ядро с лифтами и инженерными коммуникациями, круговой коридор с помещениями.

Тапас показал свой новый БЦ «Аякс», который уже наполовину арендовали айтишники, хотя объект еще строится

Для арендатора было важно наличие на этаже нескольких open-spaсe, светлых переговорных комнат, помещения для приема пищи, душевых кабин, санузлов, систем кондиционирования и вентиляции, рассказывает Николай Требенок. При этом, например, санузлы оборудованы и для сотрудников с ограниченными возможностями. Для них также предусмотрен доступ в помещения через дверные проемы с паркинга.

Тапас показал свой новый БЦ «Аякс», который уже наполовину арендовали айтишники, хотя объект еще строится

- На этаже и во всем нашем здании оборудована одна из последних систем кондиционирования воздуха японской фирмы Daikin. Впервые в Минске в таком объеме совместно со шведской компанией Systemair реализована поэтажная система приточно-вытяжной вентиляции с применением тепловых насосов. Это одна из самых передовых энергоэффективных технологий, позволяющая не только экономить ресурсы, но и пребывать в максимально комфортной среде,- рассказывает Николай Требенок.

Тапас показал свой новый БЦ «Аякс», который уже наполовину арендовали айтишники, хотя объект еще строится

Улучшенная поэтажная система вентиляции с максимальной производительностью вентустановок – большой плюс новостройки, отмечают специалисты компании «Тапас». Воздуха здесь будет в 3-5 раз больше, чем в других бизнес-центрах.

Здание отапливается от собственной газовой котельной, которая размещена на паркинге.

Пятнадцатый этаж полностью будет готов уже к апрелю. Кроме инженерных систем, компания взяла на себя отделку полов, стен, колонн, разводку электрики, установку видеонаблюдения и др. Причем это касается не только пятнадцатого этажа, а всех семи, которые займет якорный арендатор.

- Это те работы, которые связаны с грязными влажными процессами. Все это мы делаем, для того чтобы нашим арендаторам оставалось только расставить мебель и оборудовать свои рабочие места, - говорит Николай Требенок. – Если арендаторы других этажей пожелают, то все эти работы будут выполнены и для них. При этом мы оставляем им возможность работать со своими подрядчиками.

Из окон open-spaсe и крыши здания открываются панорамные виды на город.

Тапас показал свой новый БЦ «Аякс», который уже наполовину арендовали айтишники, хотя объект еще строится
Тапас показал свой новый БЦ «Аякс», который уже наполовину арендовали айтишники, хотя объект еще строится
Тапас показал свой новый БЦ «Аякс», который уже наполовину арендовали айтишники, хотя объект еще строится

С другими потенциальными арендаторами, тоже IT-компаниями, ведутся переговоры. Пока эта информация является конфиденциальной.

Управлять бизнес-центром «Аякс» будет собственная компания «Тапаса», которая занимается и обслуживанием бизнес-центра «Футурис».

Офисное здание планируется к вводу в эксплуатацию во втором квартале этого года.

В планах – строительство IT-парка

На сегодняшний день группа компаний «Тапас» занимает небольшую долю рынка офисной недвижимости в Минске. В первую очередь она ориентирована на строительство жилья. Тем не менее, как отмечает руководитель управления девелопмента группы компаний «Тапас» Александр Сельвич, в ближайшие 5 лет девелопер планирует исправить это положение.

Тапас показал свой новый БЦ «Аякс», который уже наполовину арендовали айтишники, хотя объект еще строится

- У нас хорошо получается договариваться с IT-компаниями, особенно с крупными, и мы смотрим на них, как на нашу целевую аудиторию. У нас есть задумка в течение 5 лет построить в Минске сеть бизнес-центров разного формата и сдавать офисы в аренду. Также у нас есть идея построить IT-парк с собственной инфраструктурой и ориентацией на запросы арендаторов. Мы ищем крупные компании, которым было бы интересно сотрудничать с нами на ранней стадии строительства и которые могли бы арендовать один или несколько бизнес-центров, - дополняет Александр Сельвич. – Такие IT-парки востребованы во многих столицах мира. По своим компетенциям, проектированию, строительству мы можем справиться с этой задачей.

Рендеры предоставлены группой компаний "Тапас".

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Теги: Минск
 
 
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Группа компаний «Тапас» подходит к логическому завершению своего нового БЦ «Аякс», двери которого будут открыты для арендаторов уже летом этого года. Половину...
 
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