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Тапас показал свой новый БЦ «Аякс», который уже наполовину арендовали айтишники, хотя объект еще строится
30.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Бывший долгострой приобрел вторую жизнь
Строительство бизнес-центра «Аякс» начинало ООО «Слайд плюс», которое приобрело земельный участок на аукционе. Но из-за финансовых затруднений не смогло его завершить. В 2018 году группа компаний «Тапас» выкупила бизнес-центр у «Слайд плюс» и продолжила его возведение. На тот момент офисное здание имело 10% готовности, сейчас она составляет 98%.
Бизнес-центр «Аякс» назван в честь одного из самых ярких и могущественных героев Древней Греции – Аякса Великого.
- Здание превратилось в долгострой и фактически на перекрестке дорог создало немало проблем для горожан. Компания «Тапас», с учетом своих наработок на БЦ «Футурис» и предложений IT-компаний, полностью пересмотрела проект, перепроектировала фасад бизнес-центра, все инженерные системы и планировочные решения. В «Аяксе» они получились даже более инновационные, чем в «Футурисе». Все наши усилия были нацелены на то, чтобы полностью обеспечить максимальный комфорт в здании для арендаторов, - отвечает на вопрос корреспондента Realt.byзаместитель управляющего по строительству группы компаний «Тапас» Николай Требенок.
Здание претендует на класс А
Бизнес-центр «Аякс» в первую очередь привлекает арендаторов своим удачным месторасположением на карте Минска. Офисное здание находится недалеко от центра города, на улице Могилевской, рядом со станцией метро «Институт культуры».
- Технологии медиафасадов постоянно совершенствуются. В «Аяксе» под мультимедийный экран используются две основные стороны фасада здания, а оставшиеся две будут выполнять функцию светодинамической архитектурной подсветки. Графика будет работать от уровня 7-го этажа и выше, - рассказывает Николай Требенок.
При остеклении фасада здания применена энергоэффективная система AGC с повышенной степенью отражения ультрафиолетовых лучей.
В лифтовом холле бизнес-центра оборудованы бесшумные скоростные лифты «KONE» - два пассажирских и один пожарный.
На первом этаже находится лобби-бар, где можно будет выпить чашечку кофе и приятно отдохнуть.
Здесь также размещаются два кафе, каждое из которых рассчитано на 45 мест, помещение охраны, служебные помещения и санузлы.
Здание будет работать круглосуточно семь дней в неделю. Проход к рабочим местам организуют через турникет. Служба охраны сможет моментально реагировать на все проблемные вопросы, которые будут волновать арендаторов.
В подвале здания оборудуют тренажерный зал.
Офисные помещения расположены с 2-го по 15-й этаж.
К бизнес-центру примыкает 4-уровневый открытый паркинг на 146 машиномест. Здесь установят два грузовых лифта Doppler грузоподъемностью 4500 кг для подъема автомобиля с водителем на различные уровни парковки.
На вопрос, на самом ли деле бизнес-центр будет относиться к самому высокому классу А, заместитель управляющего по строительству группы компаний «Тапас» отвечает:
- Мы хотели бы, чтобы так и было, потому что этот класс подтверждает местоположение здания, наличие парковочных мест, инженерных систем, собственной инфраструктуры. Думаю, что в конечном итоге класс здания определят сами арендаторы и рынок.
Основные арендаторы – IT-компании
- Рынок диктует свои условия, но мы ориентируемся на самых требовательных арендаторов, которыми сегодня являются IT-компании. Они нуждаются в современных офисных зданиях мирового уровня по инженерной инфраструктуре, климат-контролю, энергообеспечению, возможности организации open-spaсe под свои гибкие технологии, способные быстро и логично трансформироваться без больших финансовых затрат. Все эти условия мы обеспечиваем в своем здании, - рассказывает Николай Требенок.
Семь этажей бизнес-центра проектировались и строились под нужды якорного арендатора – компании iTechArtGroup, которая занимает с 9-го по 15-й этаж и с которой уже подписан договор.
Для арендатора было важно наличие на этаже нескольких open-spaсe, светлых переговорных комнат, помещения для приема пищи, душевых кабин, санузлов, систем кондиционирования и вентиляции, рассказывает Николай Требенок. При этом, например, санузлы оборудованы и для сотрудников с ограниченными возможностями. Для них также предусмотрен доступ в помещения через дверные проемы с паркинга.
- На этаже и во всем нашем здании оборудована одна из последних систем кондиционирования воздуха японской фирмы Daikin. Впервые в Минске в таком объеме совместно со шведской компанией Systemair реализована поэтажная система приточно-вытяжной вентиляции с применением тепловых насосов. Это одна из самых передовых энергоэффективных технологий, позволяющая не только экономить ресурсы, но и пребывать в максимально комфортной среде,- рассказывает Николай Требенок.
Улучшенная поэтажная система вентиляции с максимальной производительностью вентустановок – большой плюс новостройки, отмечают специалисты компании «Тапас». Воздуха здесь будет в 3-5 раз больше, чем в других бизнес-центрах.
Здание отапливается от собственной газовой котельной, которая размещена на паркинге.
Пятнадцатый этаж полностью будет готов уже к апрелю. Кроме инженерных систем, компания взяла на себя отделку полов, стен, колонн, разводку электрики, установку видеонаблюдения и др. Причем это касается не только пятнадцатого этажа, а всех семи, которые займет якорный арендатор.
- Это те работы, которые связаны с грязными влажными процессами. Все это мы делаем, для того чтобы нашим арендаторам оставалось только расставить мебель и оборудовать свои рабочие места, - говорит Николай Требенок. – Если арендаторы других этажей пожелают, то все эти работы будут выполнены и для них. При этом мы оставляем им возможность работать со своими подрядчиками.
Из окон open-spaсe и крыши здания открываются панорамные виды на город.
С другими потенциальными арендаторами, тоже IT-компаниями, ведутся переговоры. Пока эта информация является конфиденциальной.
Управлять бизнес-центром «Аякс» будет собственная компания «Тапаса», которая занимается и обслуживанием бизнес-центра «Футурис».
Офисное здание планируется к вводу в эксплуатацию во втором квартале этого года.
В планах – строительство IT-парка
На сегодняшний день группа компаний «Тапас» занимает небольшую долю рынка офисной недвижимости в Минске. В первую очередь она ориентирована на строительство жилья. Тем не менее, как отмечает руководитель управления девелопмента группы компаний «Тапас» Александр Сельвич, в ближайшие 5 лет девелопер планирует исправить это положение.
- У нас хорошо получается договариваться с IT-компаниями, особенно с крупными, и мы смотрим на них, как на нашу целевую аудиторию. У нас есть задумка в течение 5 лет построить в Минске сеть бизнес-центров разного формата и
Рендеры предоставлены группой компаний "Тапас".
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Тапас показал свой новый БЦ «Аякс», который уже наполовину арендовали айтишники, хотя объект еще строится
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