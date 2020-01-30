Тапас показал свой новый БЦ «Аякс», который уже наполовину арендовали айтишники, хотя объект еще строится

Улучшенная поэтажная система вентиляции с максимальной производительностью вентустановок – большой плюс новостройки, отмечают специалисты компании «Тапас». Воздуха здесь будет в 3-5 раз больше, чем в других бизнес-центрах.

Здание отапливается от собственной газовой котельной, которая размещена на паркинге.

Пятнадцатый этаж полностью будет готов уже к апрелю. Кроме инженерных систем, компания взяла на себя отделку полов, стен, колонн, разводку электрики, установку видеонаблюдения и др. Причем это касается не только пятнадцатого этажа, а всех семи, которые займет якорный арендатор.

- Это те работы, которые связаны с грязными влажными процессами. Все это мы делаем, для того чтобы нашим арендаторам оставалось только расставить мебель и оборудовать свои рабочие места, - говорит Николай Требенок. – Если арендаторы других этажей пожелают, то все эти работы будут выполнены и для них. При этом мы оставляем им возможность работать со своими подрядчиками.

Из окон open-spaсe и крыши здания открываются панорамные виды на город.