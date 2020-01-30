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Лукашенко провел рокировки в руководстве Управделами президента, «Атланта» и МЗКТ

30.01.2020 12:44 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко произвел назначения в руководстве Управления делами президента, холдинга «Атлант» и Минского завода колесных тягачей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба компании

Геннадий Богдан назначен заместителем управляющего делами президента. До этого он возглавлял госпредприятие «Беларусьторг», которое входит в структуру УДП и занимается импортом и продажей сигарет и алкоголя. Кроме того, среди направлений деятельности производство воды «Боровая», лыж, пеллет.

Игорь Кудревич, ранее глава администрации Первомайского района Минска, станет директором Департамента по гуманитарной деятельности УДП, которым с 2014 года руководил Валерий Скакун.

Ушел на повышение и заместитель главного инженера по подготовке производства Минского завода колесных тягачей Алексей Римашевский. Глава государства согласовал его назначение генеральным директором МЗКТ. Игорь Летов руководил одним из флагманом белорусской промышленности с марта 2015 года.

Генеральным директором ЗАО «Атлант» — директором Минского завода холодильников станет Дмитрий Соколовский. Сейчас он занимает должность заместителя гендиректора «Атланта» по корпоративному развитию и финансам. Виктор Шумило руководил заводом холодильников с конца 2001 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральным директором «Атланта» станет Дмитрий Соколовский. Он сменит Виктора Шумилоа, который руководил заводом холодильников с конца 2001 года.
 
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