«Уменьшить штраф, если до суд отсидел в ИВС». Правозащитники предлагают усовершенствовать КоАП

Источник материала: Tut.by

Юрист лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна» Павел Сапелко подготовил предложения об усовершенствовании Кодекса об административных правонарушениях и направил их в межведомственную экспертную комиссию под руководством замглавы Администрации президента Ольги Чуприс. Сапелко предлагает исключить некоторые статьи из КоАП, а в некоторые внести поправки.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Правозащитники предлагают уточнить статус международных договоров в правовой системе Беларуси — дополнить ч. 3 ст. 1.1 КоАП фразой: «В случае противоречия между Кодексом и Конституцией Беларуси, должны действовать положения Конституции. Международные договоры Республики Беларусь должны применяться наряду с Кодексом». Сейчас статья звучит так: Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях основывается на Конституции Республики Беларусь и общепризнанных принципах международного права.

— Согласно Конституции, международные договоры имеют статус выше национального законодательства. Но практика показывает, что при рассмотрении административных правонарушений о нормах международных договоров забывают, — поясняет Сапелко. — Ярким примером здесь могут служить последние суды над участниками акций за независимость. Их судили по статье 23.34 за то, что они принимали участие в «несанкционированном массовом мероприятии». Статья 21 Международного пакта о гражданских и политических правах указывает на право человека участвовать в мирных собраниях.

Правозащитники также предлагают дополнить КоАП нормой, которая позволит компенсировать административное задержание уменьшением штрафа. На данный момент в срок административного ареста «засчитывается срок административного задержания физического лица». Но если человек был задержан и до суда провел время в ИВС, а затем суд его оштрафовал, то нахождение в ИВС никак не учитывается.

Предлагается также исключить из КоАП ст. 23.88 (незаконные организация деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности).

— Эта статья «перекочевал» из Уголовного кодекса: раньше там помещался аналогичный по смыслу статья 193.1 (и это значит, что деятельность незарегистрированных организаций ранее каралась уголовно), однако в июле 2019 года ее отменили. Это не могло не радовать правозащитников, однако с отменой уголовной ответственности сейчас незарегистрированные организации рискуют попасть под ответственность административную, — поясняет Сапелко. По мнению правозащитников, данная статья лишает граждан права на свободу ассоциации.

Напомним, 16 декабря Александр Лукашенко провел совещание с силовиками по административной ответственности. Президент отметил несколько проблем, среди которых — использование валовых отчетных показателей для оценки результативности деятельности должностных лиц уполномоченных ведомств.

— Как мне докладывают, до сих пор у нас не искоренена палочно-галочная система. Этим грешат практически все: милиция, таможенные органы, налоговая инспекция, пожарная служба, санстанция и другие. Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет — останутся без премии. Недопустимо. За это надо сажать в тюрьму без суда и следствия. В противном случае мы не искореним эту проблему, будет болтовня, — заявил Лукашенко.

Он потребовал разработать новый Кодекс об административных правонарушениях и не менять его пять лет. Проект документа поручено внести в Администрацию президента к июлю 2020 года.