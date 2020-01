E-dostavka и сеть дискаунтеров растет, «Магия» - не сработала. «Евроторг» подвел итоги работы в 2019 году

Источник материала: Tut.by

Крупнейший продовольственный ритейлер Беларуси «Евроторг» (сеть «Евроопт») опубликовал неаудированные операционные результаты за 4-й квартал 2019 года и за весь прошлый год в целом. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая розничная выручка компании за год увеличилась на 9% и составила 4,4 млрд рублей.



Фото: пресс-служба компании

«2019 год стал очередным периодом роста бизнеса. Мы рады отметить, что в соответствии с нашими прогнозами компания смогла продемонстрировать позитивную динамику восстановления LFL-показателей (Like for like — показатель сравнивающий текущий и прошлый период исключая магазины, отсутствующие в одном из периодов — прим. TUT.BY) в течение трех последовательных кварталов 2019 года. В частности, в 4-м квартале LFL-трафик стал положительным впервые со 2-го квартала 2018 года», — прокомментировал результаты генеральный директор «Евроторга» Андрей Зубков.

Количество магазинов под управлением компании в прошлом году увеличилось на 108 объектов. По состоянию на 31 декабря «Евроторг» управлял 870 продовольственными магазинами общей площадью 334,6 тыс. кв м в 323 населенных пунктах (на 26 населенных пунктов больше, чем годом ранее). Абсолютное большинство новых торговых объектов (104) было открыто в формате «у дома». Доля выручки, которая приходится на магазины такого формата, выросла в 2019-м на 4 процентных пункта и составила 49%.

Компания продолжила развивать сеть дискаунтеров «Хит!»: чистый прирост за последние три месяца года — 29 новых объектов. Согласно стратегии низкозатратного роста, которой следует компания, 91% новых торговых площадей приходится на арендованные магазины.

В компании отмечают, что в четвертом квартале 2019 года был запущен процесс оптимизации торговой сети, в рамках которого принято решение о закрытии 44 продовольственных магазинов, которые не смогли достичь заданных показателей эффективности.

Продолжилось развитие двух онлайн-сервисов компании — E-dostavka.by и Gipermall.by. За 2019 год было доставлено 3,6 млн заказов, а совокупная выручка выросла на 9% и составила 205,1 млн рублей. «Мы по-прежнему видим значительный потенциал онлайн-канала, который продолжает развиваться и позволяет предоставлять населению страны доступ к ассортименту современных форматов торговли даже в тех локациях, где у нас нет физического присутствия», — подчеркнул Андрей Зубков.

Генеральный директор «Евроторга» отметил, что в четвертом квартале 2019 года менеджмент компании принял ряд важных стратегических решений, которые должны привести к росту операционной эффективности бизнеса. «Мы закрываем тестовое направление — дрогери-магазины „Магия“, результаты которого оказались ниже наших ожиданий (вклад дрогери-бизнеса в чистую розничную выручку был незначительным — менее 1,4%). Кроме того, мы планируем рассмотреть возможность продажи нашего банковского бизнеса — „Статусбанк“. Это позволит сфокусироваться на ключевом для компании направлении — современной розничной торговле — где мы являемся бесспорным лидером с сильными конкурентными преимуществами и обладаем высококлассной экспертизой», — сообщил Андрей Зубков.

«Евроторг» является крупнейшим продуктовым ритейлером в Беларуси с 19% долей рынка розничной торговли продуктами питания (2018). Ежедневно магазины сети обслуживают около 1 миллиона покупателей в 323 населенных пунктах Беларуси. Также Компания развивает крупнейший сервис по доставке продуктов питания в СНГ с более чем 3,6 млн заказов в 2019 году.