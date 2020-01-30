ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

E-dostavka и сеть дискаунтеров растет, «Магия» - не сработала. «Евроторг» подвел итоги работы в 2019 году

30.01.2020 13:04 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Крупнейший продовольственный ритейлер Беларуси «Евроторг» (сеть «Евроопт») опубликовал неаудированные операционные результаты за 4-й квартал 2019 года и за весь прошлый год в целом. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая розничная выручка компании за год увеличилась на 9% и составила 4,4 млрд рублей.


Фото: пресс-служба компании

«2019 год стал очередным периодом роста бизнеса. Мы рады отметить, что в соответствии с нашими прогнозами компания смогла продемонстрировать позитивную динамику восстановления LFL-показателей (Like for like — показатель сравнивающий текущий и прошлый период исключая магазины, отсутствующие в одном из периодов — прим. TUT.BY) в течение трех последовательных кварталов 2019 года. В частности, в 4-м квартале LFL-трафик стал положительным впервые со 2-го квартала 2018 года», — прокомментировал результаты генеральный директор «Евроторга» Андрей Зубков.

Количество магазинов под управлением компании в прошлом году увеличилось на 108 объектов. По состоянию на 31 декабря «Евроторг» управлял 870 продовольственными магазинами общей площадью 334,6 тыс. кв м в 323 населенных пунктах (на 26 населенных пунктов больше, чем годом ранее). Абсолютное большинство новых торговых объектов (104) было открыто в формате «у дома». Доля выручки, которая приходится на магазины такого формата, выросла в 2019-м на 4 процентных пункта и составила 49%.

Компания продолжила развивать сеть дискаунтеров «Хит!»: чистый прирост за последние три месяца года — 29 новых объектов. Согласно стратегии низкозатратного роста, которой следует компания, 91% новых торговых площадей приходится на арендованные магазины.

В компании отмечают, что в четвертом квартале 2019 года был запущен процесс оптимизации торговой сети, в рамках которого принято решение о закрытии 44 продовольственных магазинов, которые не смогли достичь заданных показателей эффективности.

Продолжилось развитие двух онлайн-сервисов компании — E-dostavka.by и Gipermall.by. За 2019 год было доставлено 3,6 млн заказов, а совокупная выручка выросла на 9% и составила 205,1 млн рублей. «Мы по-прежнему видим значительный потенциал онлайн-канала, который продолжает развиваться и позволяет предоставлять населению страны доступ к ассортименту современных форматов торговли даже в тех локациях, где у нас нет физического присутствия», — подчеркнул Андрей Зубков.

Генеральный директор «Евроторга» отметил, что в четвертом квартале 2019 года менеджмент компании принял ряд важных стратегических решений, которые должны привести к росту операционной эффективности бизнеса. «Мы закрываем тестовое направление — дрогери-магазины „Магия“, результаты которого оказались ниже наших ожиданий (вклад дрогери-бизнеса в чистую розничную выручку был незначительным — менее 1,4%). Кроме того, мы планируем рассмотреть возможность продажи нашего банковского бизнеса — „Статусбанк“. Это позволит сфокусироваться на ключевом для компании направлении — современной розничной торговле — где мы являемся бесспорным лидером с сильными конкурентными преимуществами и обладаем высококлассной экспертизой», — сообщил Андрей Зубков.

«Евроторг» является крупнейшим продуктовым ритейлером в Беларуси с 19% долей рынка розничной торговли продуктами питания (2018). Ежедневно магазины сети обслуживают около 1 миллиона покупателей в 323 населенных пунктах Беларуси. Также Компания развивает крупнейший сервис по доставке продуктов питания в СНГ с более чем 3,6 млн заказов в 2019 году.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чистая розничная выручка компании за год увеличилась на 9% и составила 4,4 млрд рублей.
 
Новости дня
Новости экономики
 
А как же английское право и статус финансовой столицы Европы? Чем чреват «брексит» для Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика